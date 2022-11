Borussias U23 in Torlaune – U17 und U19 gewinnen auch Regionalliga West: Borussia Mönchengladbach setzt sich in der Spitzengruppe der Liga fest.

Borussias U23 hat ihren Lauf fortgesetzt und am Wochenende einen 4:2-Sieg gegen den SV Lippstadt gefeiert. Trainer Eugen Polanski durfte sich dabei über vier verschiedene Torschützen freuen. Sein Team hat nur eines der vergangenen zwölf Spiele verloren.

Lippstadt blieb gefährlich und zwang Brüll in den folgenden Minuten zu zwei weiteren Paraden, Meuer rettete nach einer Ecke auf der Linie und verhinderte so den Ausgleich. Kurz vor der Pause war es dann Catagay Kader, der Balkenhoff stehen ließ und den Ball zum 2:0 ins Tor schoss (45.). Die Vorlage dazu lieferte mit einem feinen Steckpass – wie auch schon beim ersten Treffer – Torjäger Semir Telalovic, der in der vergangenen Woche erstmals bei Borussias Profis mittrainieren durfte.

Denn die formstarken Borussen hätten sich im heimischen Grenzlandstadion zunächst nicht über einen Rückstand beklagen dürfen. In der 15. Minute verhinderte zunächst die Latte die Führung der Lippstädter, danach zeichnete sich Torhüter Maximilian Brüll mit einer starken Parade aus (25.). Statt 0:1 hinten zu liegen, sorgte Steffen Meuer nur zwei Minuten später mit seinem fünften Saisontor für die Führung. Der Offensivspieler hatte seinen Gegenspieler zuvor mit einer guten Einzelaktion aussteigen lassen und ließ Torhüter Christopher Balkenhoff im Eins-gegen-Eins keine Chance.

Wenn es im Fußball einmal läuft, dann läuft es. Diese Erfahrung hat Borussias U23 am Samstag beim 4:2-Erfolg gegen den SV Lippstadt gemacht. „Mit den drei Punkten sind wir zufrieden, die Mannschaft weiß aber auch, dass sie noch mehr kann“, sagte Trainer Eugen Polanski nach dem Spiel. „Das ist aber ein Lernprozess und es ist ein gutes Zeichen, dass die Mannschaft auch solche Spiele gewinnt, in denen nicht alles klappt.“

Oscar Fraulo, der gemeinsam mit Rocco Reitz im defensiven Mittelfeld auflief, setzte nach der Pause die dritte Profi-Leihgabe Yvandro Borges Sanches in Szene. Dessen Schuss aus rund 17 Metern landete aber ebenfalls an der Latte. Auf der Gegenseite verkürzte der eingewechselte Luis Ortmann auf 2:1 (63.) und ließ Brüll mit seinem Kopfball aus kurzer Distanz keine Chance. Dann brachte ein Gladbacher Doppelschlag die Entscheidung: Erst verwandelte Telelovic eine Vorlage Fraulos zum 3:1 (66.), dann ließ Borges Sanches im Sechzehner mehrere Gegenspieler stehen und markierte seinen ersten Treffer für die U23 zum 4:1 (69.).

Zwar gelang den Gästen in der Schlussphase noch durch Mustafa Delifer der zweite Treffer, doch der änderte nichts mehr daran, dass die Borussen ihren dritten Sieg in Folge feiern konnten. Mit 26 Punkten aus 15 Spielen steht die U23 aktuell auf Platz vier, punktgleich mit dem SV Rödinghausen auf Platz drei, zu dem Polanskis Mannschaft am kommenden Samstag (14 Uhr) reist.

Borussias U23 schaffte gemeinsam mit der U17 und der U19 ein Sieg-Triple am Wochenende, hinzu kam der Erfolg der Profis. Sascha Eickels U17 gewann in buchstäblich letzter Sekunde 1:0 gegen Borussia Dortmund durch einen Treffer von Winsley Boteli. Der Torjäger saß am Sonntag bei der ersatzgeschwächten U19 auf der Bank. Sebastian Königs Team tat sich schwer gegen das punktlose Schlusslicht VfB 03 Hilden, schaffte aber trotz eines 1:2-Pausenrückstands noch ein wichtiges 3:2 im Abstiegskampf.

Borussias U23 Brüll – Kemper, Lofolomo, Lieder, Italiano (46. Kurt) – Fraulo, Reitz (59. Lockl) – Borges Sanches, Kader, Meuer (73. Beckhoff) – Telalovic (73. Naderi)

Tore 1:0 Meuer (27.), 2:0 Kader (45.), 2:1 Ortmann (63.), 3:1 Telalovic (66.), 4:1 Borges Sanches (69.), 4:2 Delifer (86.)