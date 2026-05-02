Borussias U23 fährt einen souveränen 3:0-Erfolg gegen Bocholt ein

In der Regionalliga West hat die U23 von Borussia Mönchengladbach am Samstag einen souveränen 3:0-Sieg gegen den 1. FC Bocholt eingefahren. Die Gäste mussten nach einer Notbremse bereits ab der zwölften Minute in Unterzahl agieren, was die Borussen vor allem im ersten Durchgang auszunutzen wussten.
„In der ersten Halbzeit haben wir uns viele Chancen herausgespielt und hätten auch da schon mehr Tore erzielen können. Alles in allem meckern wir aber nicht über ein 3:0 gegen Bocholt, sondern sind glücklich darüber, dass wir unsere Serie fortsetzen konnten“, sagte Borussias Trainer Oliver Kirch, dessen Team sich in diesem Jahr in der Endphase der Saison in Form zeigt.
Aktuell ist Gladbach seit acht Spielen ungeschlagen und hat seit Anfang März 20 von 24 Punkten gesammelt. In den letzten sechs Spielen der Saison 2024/25 holte die U23 nur einen Punkt und landete am Saisonende auf Platz sieben. Mit 58 Punkten ist den Borussen ein Platz in den Top Sechs nicht mehr zu nehmen, damit ist eine Verbesserung gegenüber der Vorsaison (Platz sieben) zwei Spieltage vor dem Ende sicher.
Im Rheydter Grenzlandstadion hatten beide Teams zunächst die Gelegenheit auf das erste Tor. Iaia Manco Danfa gehörte die erste Borussen-Chance, Stipe Batarilo prüfte Gladbachs Torhüter Maximilian Neutgens auf der Gegenseite nach wenigen Minuten.
Bocholts Innenverteidiger Dominik Lanius unterlief in der zwölften Minute eine Notbremse, nachdem Danfa nach einem langen Ball alleine auf das Tor zugelaufen war und von Lanius per Foul gestoppt wurde. U23-Torjäger Jan Urbich verwandelte den Strafstoß zur 1:0-Führung für die Borussen. Für Urbich war es bereits der 14. Saisontreffer, auch beim 1:1 beim VfL Bochum II hatte der 21-Jährige am Montag einen Treffer erzielt.
Der 17-jährige Mathieu Nguefack baute die Führung mit einem sehenswerten Fernschuss nur vier Minuten später aus. Der Mittelfeldspieler aus der U19 war am Samstag der Jüngste in Borussias Startelf und kam zu seinem zweiten Regionalliga-Einsatz. In der 38. Minute unterlief Dawyn-Paul Donner nach einem Querpass Danfas ein Eigentor, das den Gladbachern die 3:0-Pausenführung bescherte.
Urbich, Fritz Fleck und der eingewechselte Angreifer Justin Adozi verpassten in den zweiten 45 Minuten die Gelegenheiten aufs vierte Tor. Veit Stange probierte es kurz vor dem Abpfiff noch mit einem Versuch aus der Distanz, doch es blieb beim 3:0. „In der zweiten Halbzeit war mehr drin für uns. Bocholt hat sich in der Pause gesammelt und sich dann defensiv in alles hineingeworfen. Der zweite Durchgang schmälert aber nicht das gute Gefühl des Sieges“, sagte Kirch.
Am kommenden Samstag steht das Duell mit dem Tabellenzweiten Rot-Weiß Oberhausen, das derzeit vier Punkte Vorsprung auf die Gladbacher hat.
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