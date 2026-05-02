Borussias U23 fährt einen souveränen 3:0-Erfolg gegen Bocholt ein

Aktuell ist Gladbach seit acht Spielen ungeschlagen und hat seit Anfang März 20 von 24 Punkten gesammelt. In den letzten sechs Spielen der Saison 2024/25 holte die U23 nur einen Punkt und landete am Saisonende auf Platz sieben. Mit 58 Punkten ist den Borussen ein Platz in den Top Sechs nicht mehr zu nehmen, damit ist eine Verbesserung gegenüber der Vorsaison (Platz sieben) zwei Spieltage vor dem Ende sicher.