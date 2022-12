Borussias U23 beendet das Jahr mit einem Kantersieg Regionalliga West: Mit einer beeindruckenden Vorstellung verabschiedet sich die U23 von Borussia Mönchengladbach in die Winterpause

Die U23 Borussia Mönchengladbachs überwintert in der Regionalliga West auf dem zweiten Tabellenplatz. In der letzten Partie des Jahres siegte sie gegen den 1. FC Düren 5:0, ließ sich mit dem Beginn des Toreschießens aber etwas Zeit.

Vor der Pause allerdings hatte es nur wenige Torraumszenen gegeben. Torben Müsel hatte nach zehn Minuten eine Gelegenheit, die beste Chance hatte kurz darauf jedoch Düren, als Vincent Geimer, im Hinspiel noch der Siegtorschütze, aus halbrechter Position nur den Pfosten traf. Zudem musste Gladbachs Torwart Max Brüll bei einer Dürener Doppelchance in der 38. Minute zweimal parieren. „Wir hatten in der ersten Hälfte einige gute Ballpassagen, der letzte Punch und die Läufe in die Tiefe haben aber gefehlt, weshalb wir kaum zu Chancen gekommen sind“, sagte Polanski.

Seitdem jedoch kamen nur noch zwei Niederlagen für Gladbachs Zweitvertretung hinzu, die U23 absolvierte ein starkes Halbjahr – das sie nun mit einem Erfolgserlebnis abschloss. Denn diesmal gab es über den Ausgang des Spiels gegen Düren nichts zu meckern. 5:0 gewann Gladbach und schoss dabei alle Tore nach der Pause. Ein Kantersieg, mit dem die Borussen nun auf dem zweiten Tabellenplatz in der Regionalliga West überwintern. „Alles in allem war es ein sehr schöner Abschluss eines erfolgreichen Halbjahres“, fasste Borussias Trainer Eugen Polanski den Nachmittag zusammen.

Das Hinspiel war für Eugen Polanski und seine Mannschaft noch ein sehr ernüchterndes Erlebnis gewesen. Am dritten Spieltag der laufenden Regionalliga-Saison hatte Borussias U23 beim 1. FC Düren ein ordentliches Spiel gemacht, in der 87. Minute aber den entscheidenden Treffer zur 0:1-Niederlage hinnehmen müssen – womit der Fehlstart mit einem Punkt aus drei Spielen perfekt gewesen war.

Doch seine Spieler kamen nach dem Wiederbeginn auf Touren, zeigten sich treffsicher und kamen dabei sogar ohne die Abschlussqualitäten ihres besten Angreifers Semir Telalovic aus. Den Torreigen eröffnete Mittelfeldspieler Per Lockl, der mit einem Distanzschuss in der 47. Minute die Führung erzielte. Angefeuert von 1280 Zuschauern im Grenzlandstadion, erhöhte Catagay Kader in der 64. Minute mit einem Schuss in die lange Ecke auf 2:0. Und spätestens mit dem dritten Treffer durch Torben Müsel (72.) war die Partie zugunsten des überlegenen Gastgebers entschieden.

„Wir haben uns in der Halbzeit vorgenommen, mehr Wille und Überzeugung auf dem Platz zu bekommen. Das haben die Jungs super umgesetzt. Auch nach dem 2:0 hatten sie noch die Gier, mehr Tore zu schießen, dann hat auch nahezu alles funktioniert“, lobte Polanski. Borussia kontrollierte die Partie und legte in Person des eingewechselten Ryan Naderi sowie Phil Kemper noch zum 5:0 nach. Dass Joshua Holtby nach langer Verletzungspause in der Schlussphase noch sein Comeback feierte, rundete den Nachmittag für die Borussen ab.

Die Gladbacher können nun mit dem guten Gefühl einer bislang sehr erfolgreichen Saison in die Winterpause gehen. Das nächste Pflichtspiel steht für sie am 4. Februar 2023 auf dem Programm, wenn die Spielzeit mit der Partie bei der U23 Fortuna Düsseldorfs fortgesetzt wird.

Borussia: Brüll – Kurt, Najjar, Lieder, Kemper – Lofolomo, Lockl (74. Holtby), Meuer (76. Beckhoff), Müsel (76. Schroers) – Kader (65. Naderi), Telalovic. Tore: 1:0 Lockl (48.), 2:0Kader (64.), 3:0 Müsel (72.), 4:0 Kemper (86.), 5:0 Naderi (87.). Zuschauer: 1280.