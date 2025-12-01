Borussias U19 und U17 erreichen ihr Vorrundenziel

Dieses Ziel galt es für Borussias U19 bei den A-Junioren am Wochenende noch zu erreichen. Am vorletzten Spieltag benötigte sie dazu einen Sieg im Heimspiel gegen den SV Meppen – und schaffte ihn auch mit einem ungefährdeten 6:3 (3:0). Mit diesem Erfolg ist der Mannschaft von Trainer Oliver Kirch selbst der zweite Tabellenplatz ihrer Gruppe nicht mehr zu nehmen.

Meppen war zwar gut gestartet, Borussia hatte dagegen durch Iaia Manco Danfa früh auch einen Elfmeter verschossen. Danfa erzielte wenig später dann aber doch das 1:0, mit dem Borussia die Kontrolle übernahm – in der Folge schoss sie bis zur 55. Minute durch Taavi Koukkumäki, Josiah Uwakhonye, Len Wörsdörfer und ein Meppener Eigentor eine 5:0-Führung heraus. Später traf nochmals Koukkumäki zum zwischenzeitlichen 6:1.

„Die Jungs können stolz auf sich sein, dass sie das Ziel bereits jetzt erreicht haben. Jetzt freuen wir uns in der Rückrunde auf interessante Spiele gegen andere deutsche Top-Teams“, sagte Kirch. Sein Team hat im laufenden Kalenderjahr noch zwei Pflichtspiele zu absolvieren. Am kommenden Samstag steht das letzte Vorrundenspiel beim VfL Osnabrück auf dem Programm und am Sonntag, 14. Dezember, das Viertelfinale im DFB-Pokal gegen die U19 des VfB Stuttgart.