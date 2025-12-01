Borussias U19 und U17 erreichen ihr Vorrundenziel

Borussia Mönchengladbachs U17 hatte sich das Ticket für die A-Liga der Hauptrunde in der B-Junioren-Nachwuchsliga bereits vor dem letzten Vorrundenspieltag gesichert. Der dritte Tabellenplatz ihrer Vorrundengruppe war den Gladbacher Talenten nicht mehr zu nehmen. Doch sie nutzten die Gelegenheit, im Topspiel gegen den Zweiten Bayer Leverkusen zu unterstreichen, dass der Einzug in die A-Liga absolut verdient ist.
Trainer Mihai Enache hatte im Vorfeld angekündigt, dass sein Team topmotiviert sei, die Qualifikation mit etwas Zählbarem abzuschließen. Heraus kam ein eindrucksvoller 5:2-Erfolg in Leverkusen. Radin Khorsandi (2), Rares Silitra, Rayan Khadraoui und Toptorjäger Edin Biber erzielten die Treffer für die überzeugenden Gladbacher.
„Unser klares Ziel war, in die A-Liga-Hauptrunde zu kommen. Das haben wir erreicht. Wir können somit sehr zufrieden sein. Die vergangenen Monate waren sehr intensiv. Die Jungs haben sich die Winterpause nun absolut verdient“, sagte Enache, der in der vergangenen Saison den Vorgänger-Jahrgang zum Gewinn der deutschen B-Jugend-Meisterschaft geführt hatte. Das hatte sicherlich auch das Interesse an den Nachfolgern aus der Fohlen-Akademie verstärkt – die Borussen meisterten diese Herausforderung mit der Qualifikation für die A-Liga.
Dieses Ziel galt es für Borussias U19 bei den A-Junioren am Wochenende noch zu erreichen. Am vorletzten Spieltag benötigte sie dazu einen Sieg im Heimspiel gegen den SV Meppen – und schaffte ihn auch mit einem ungefährdeten 6:3 (3:0). Mit diesem Erfolg ist der Mannschaft von Trainer Oliver Kirch selbst der zweite Tabellenplatz ihrer Gruppe nicht mehr zu nehmen.
Meppen war zwar gut gestartet, Borussia hatte dagegen durch Iaia Manco Danfa früh auch einen Elfmeter verschossen. Danfa erzielte wenig später dann aber doch das 1:0, mit dem Borussia die Kontrolle übernahm – in der Folge schoss sie bis zur 55. Minute durch Taavi Koukkumäki, Josiah Uwakhonye, Len Wörsdörfer und ein Meppener Eigentor eine 5:0-Führung heraus. Später traf nochmals Koukkumäki zum zwischenzeitlichen 6:1.
„Die Jungs können stolz auf sich sein, dass sie das Ziel bereits jetzt erreicht haben. Jetzt freuen wir uns in der Rückrunde auf interessante Spiele gegen andere deutsche Top-Teams“, sagte Kirch. Sein Team hat im laufenden Kalenderjahr noch zwei Pflichtspiele zu absolvieren. Am kommenden Samstag steht das letzte Vorrundenspiel beim VfL Osnabrück auf dem Programm und am Sonntag, 14. Dezember, das Viertelfinale im DFB-Pokal gegen die U19 des VfB Stuttgart.