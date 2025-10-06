Borussias U19 souverän weiter

Borussia Mönchengladbachs U19 war am Samstag nicht in der Liga, sondern im DFB-Pokal der Junioren gefordert. Durch ein 4:1 gegen den SC Paderborn erreichte Oliver Kirchs Mannschaft souverän das Achtelfinale.

Nach einer torlosen ersten Halbzeit, in der Torwart Marcello Trippel die Borussen zweimal mit guten Paraden vor dem Rückstand bewahrte, erzielte Danfa in der 52. Minute die Führung für die Gladbacher auf dem Fohlenplatz.

Danfa verwertete eine Flanke Wael Mohyas, der zu seinem zweiten Einsatz nach seiner rund sechswöchigen Verletzungspause kam. In der vergangenen Woche hatte Mohya beim 1:2 gegen den FC Schalke 04 30 Minuten als Joker bei seinem Comeback Spielpraxis gesammelt, nun gehörte er zur Startelf.

Vor Mohyas Auswechslung gelang Mathieu Nguefack nach einem Zuspiel Danfas das 2:0, dann war der Arbeitstag für Mohya beendet. Der 61-Minuten-Einsatz bei der U19 hilft dem 16-Jährigen derzeit mehr als ein Bankplatz bei den Profis, wo er noch rund ein Jahr Zeit hat, Borussias jüngster Bundesligaspieler zu werden.