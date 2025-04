Borussia Mönchengladbach trifft auf Hertha BSC. – Foto: Meiki Graff

Borussias U19 kann das Achtelfinale endgültig klar machen Am Samstag wartet auf Gladbachs A-Junioren das letzte Hauptrundenspiel in der DFB-Nachwuchsliga gegen Hertha BSC.

Der Einzug in das Achtelfinale der neuen DFB-Nachwuchsliga ist für Borussia Mönchengladbachs U19 in greifbarer Nähe. Drei Punkte Vorsprung auf den Tabellenfünften TSV 1860 München haben die Gladbacher einen Spieltag vor dem Ende der Hauptrunde, dazu eine um fünf Tore bessere Tordifferenz.

Selbst ein Sprung in der Tabelle ist noch möglich, denn in der Gruppe B haben vor Gladbach sowohl die U19 Fortuna Düsseldorfs als auch der Nachwuchs des VfB Stuttgart mit jeweils 13 Punkten nur einen Zähler mehr als die Borussen. Tabellenführer VfL Wolfsburg steht bei 14 Punkten. Für den kommenden Gegner aus Berlin ist der Einzug in die Endrunde mit neun Punkten und einem Elf-Tore-Rückstand auf Borussia nur noch theoretisch möglich.

Dabei will Gladbach am Samstag mit einem besseren Resultat vom Feld gehen als noch am vergangenen Wochenende. Trotz spielerischer Überlegenheit kassierte Borussia eine 1:2-Niederlage beim VfL Wolfsburg. „Wir waren in 90 Prozent der Fälle die spielbestimmende Mannschaft, machen dann aber zu wenig aus unseren Möglichkeiten“, resümiert U19-Trainer Oliver Kirch die Partie im Gespräch mit unserer Redaktion. „Die Qualität der Mannschaften ist so eng beieinander, dass dann auch spielentscheidend ist, ob du eine große Torchance verwertest oder nicht.“ Effizienz sei die entscheidende Qualität, an der seine Mannschaft noch arbeiten müsse.