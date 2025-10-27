Borussias U19 fährt Last-Minute-Sieg ein

„Natürlich war es glücklich, dass das Tor so spät fiel, aber insgesamt war der Sieg absolut verdient. Wir hatten mehr Spielanteile, mehr Chancen und den größeren Willen“, sagte Kirch. Für die U19 steht erst am 9. November das nächste Pflichtspiel an, im DFB-Pokal treffen die Gladbacher dann auf Arminia Bielefeld.