Die U19 von Borussia Mönchengladbach hat dreifach gepunktet.
Die U19 von Borussia Mönchengladbach hat dreifach gepunktet. – Foto: Julia Sahr

Borussias U19 fährt Last-Minute-Sieg ein

Die U19 von Borussia Mönchengladbach musste in Münster bis zum Schluss zittern, Joshua Uwakhonye gelang in der Nachspielzeit der entscheidende Treffer.

Für die U19 von Borussia Mönchengladbach verlief das Wochenende mit dem 3:2-Sieg bei Preußen Münster erfolgreich. Der entscheidende Treffer gelang Josiah Uwakhonye mit einem verwandelten Strafstoß in der vierten Minute der Nachspielzeit. Uwakhonye war auch für das erste Borussia-Tor zum 1:1 in der 20. Minute verantwortlich.

Iaia Manco Danfa brachte die Mannschaft von Trainer Oliver Kirch kurz nach der Halbzeit erstmals in Führung. Am Ende der ersten Hälfte hatte Len Wörsdörfer mit einem verschossenen Elfmeter noch die Gelegenheit verpasst, das 2:1 zu erzielen.

„Natürlich war es glücklich, dass das Tor so spät fiel, aber insgesamt war der Sieg absolut verdient. Wir hatten mehr Spielanteile, mehr Chancen und den größeren Willen“, sagte Kirch. Für die U19 steht erst am 9. November das nächste Pflichtspiel an, im DFB-Pokal treffen die Gladbacher dann auf Arminia Bielefeld.
