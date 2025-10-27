Borussias U19 fährt Last-Minute-Sieg ein

Für die U19 von Borussia Mönchengladbach verlief das Wochenende mit dem 3:2-Sieg bei Preußen Münster erfolgreich. Der entscheidende Treffer gelang Josiah Uwakhonye mit einem verwandelten Strafstoß in der vierten Minute der Nachspielzeit. Uwakhonye war auch für das erste Borussia-Tor zum 1:1 in der 20. Minute verantwortlich.
Iaia Manco Danfa brachte die Mannschaft von Trainer Oliver Kirch kurz nach der Halbzeit erstmals in Führung. Am Ende der ersten Hälfte hatte Len Wörsdörfer mit einem verschossenen Elfmeter noch die Gelegenheit verpasst, das 2:1 zu erzielen.