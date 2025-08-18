Borussias U19 erreicht nach Acht-Tore-Spektakel die zweite Runde

Borussia Mönchengladbachs U19 hat die erste Hauptrunde im DFB-Pokal der A-Junioren erfolgreich überstanden, benötigte im Heimspiel gegen den TSV 1860 München aber die Verlängerung für das Weiterkommen. Einen Tag, bevor Borussias Profis beim SV Atlas Delmenhorst in den diesjährigen Pokalwettbewerb starteten, buchte die U19 das Ticket für die zweite Runde durch ein am Ende doch noch deutliches 6:2 nach 120 Pokalminuten.
1860 war für Gladbachs U19-Trainer Oliver Kirch und sein Team kein unbeschriebenes Blatt: In der Hauptrunde der letztjährigen DFB-Nachwuchsliga waren beide Mannschaften zweimal aufeinandergetroffen – in München hatte Borussia gewonnen, in Gladbach gab es ein Unentschieden. Dass es am Samstagmittag spannend wurde auf dem Fohlenplatz am Borussia-Park, war also nicht überraschend.
Gladbach indes erarbeitete sich in der ersten Halbzeit klare Feldvorteile und ging verdient durch Can Armando Güner in Führung (30. Minute). Weitere gute Gelegenheiten, den Vorsprung auszubauen, blieben allerdings ungenutzt. Die Gäste antworteten stattdessen effizient nach dem Wiederbeginn: Nach dem überraschenden Ausgleich und einem Fünffach-Wechsel nach gut einer Stunde ging München per Strafstoß sogar in Führung. Doch der gerade erst eingewechselte Sulo Ketola stellte postwendend auf 2:2 (73.). Beide Gladbacher Tore in der regulären Spielzeit hatte Len Wörsdörfer vorbereitet.
Die fällige Verlängerung bestritt Kirchs Mannschaft dann in Überzahl, da Münchens Luk Hohmann kurz vor Schluss die Gelb-Rote Karte gesehen hatte. Diesen Vorteil wusste Gladbach auszunutzen. Zunächst verwandelte Güner mit seinem zweiten Tor des Tages einen Elfmeter im Nachschuss, nachdem er selbst im Strafraum geschubst worden war. Dann sorgten Niko Horvat und Mika van Lipzig mit einem Doppelschlag zu Beginn der zweiten Halbzeit in der Verlängerung für die Entscheidung. Den Schlusspunkt setzte Elias Vali Fard.
„Der Pokal hat immer seinen Reiz, wir wollen so weit wie möglich kommen“, hatte Kirch im Vorfeld der Partie gesagt. In der Vorsaison war sein Team unglücklich im Elfmeterschießen des Viertelfinalspiels gegen Werder Bremen ausgeschieden. Nun hat der neue U19-Jahrgang den ersten Schritt im DFB-Pokal gemacht.