Borussias U19 erreicht nach Acht-Tore-Spektakel die zweite Runde

1860 war für Gladbachs U19-Trainer Oliver Kirch und sein Team kein unbeschriebenes Blatt: In der Hauptrunde der letztjährigen DFB-Nachwuchsliga waren beide Mannschaften zweimal aufeinandergetroffen – in München hatte Borussia gewonnen, in Gladbach gab es ein Unentschieden. Dass es am Samstagmittag spannend wurde auf dem Fohlenplatz am Borussia-Park, war also nicht überraschend.

Gladbach indes erarbeitete sich in der ersten Halbzeit klare Feldvorteile und ging verdient durch Can Armando Güner in Führung (30. Minute). Weitere gute Gelegenheiten, den Vorsprung auszubauen, blieben allerdings ungenutzt. Die Gäste antworteten stattdessen effizient nach dem Wiederbeginn: Nach dem überraschenden Ausgleich und einem Fünffach-Wechsel nach gut einer Stunde ging München per Strafstoß sogar in Führung. Doch der gerade erst eingewechselte Sulo Ketola stellte postwendend auf 2:2 (73.). Beide Gladbacher Tore in der regulären Spielzeit hatte Len Wörsdörfer vorbereitet.

Doppelschlag bringt die Entscheidung