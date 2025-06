Borussias U17 macht ihr Finale daheim perfekt

„Die Seele brennt“ sollte am 34. Bundesliga-Spieltag eigentlich zum letzten Mal in dieser Saison im Borussia-Park gespielt werden. Doch durch den Einzug in das Halbfinale der DFB-Nachwuchsliga hat Borussia Mönchengladbachs U17 den Fans noch einmal die Möglichkeit gegeben, die Vereinshymne vor der Sommerpause in ihrem „Wohnzimmer“ mitzusingen – und am Ende zu jubeln. Vor 6.272 Zuschauern setzte sich das Team von Trainer Mihai Enache mit 3:1 gegen den FC Bayern München durch und zieht ins Finale um die Deutsche Meisterschaft ein.