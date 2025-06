Die Borussia greift nach dem Meistertitel. – Foto: Markus Verwimp

Borussias U17 hat den Meister-Spirit Gladbachs B-Junioren begeistern die Fans. Die Talente können Geschichte schreiben – und scheinen die nötigen Zutaten mitzubringen. Verlinkte Inhalte B-Jun.-Endrunde DM RB Leipzig Borussia MG

Einige 16- und 17-Jährige in und um Mönchengladbach dürften gerade mehrmals täglich den Ticketshop von Borussia Mönchengladbach aufrufen. Es sind die Jungs, die dem Verein am Sonntag einen historischen Triumph bescheren können: im Finale um die Deutsche Meisterschaft in der U17.

So., 15.06.2025, 13:00 Uhr Borussia Mönchengladbach Borussia MG RB Leipzig RB Leipzig 13:00 live PUSH Unmittelbar nach dem Sieg über den FC Bayern München startete am vergangenen Sonntag der Vorverkauf, nach und nach füllte sich der Unterrang der Osttribüne im Borussia-Park, seit Mittwochabend sind mehr Karten weg als die 6272 gegen Bayern, womöglich wird die Zuschauerzahl im Endspiel gegen RB Leipzig (Anpfiff 13 Uhr) fünfstellig. Nach und nach gibt der Verein weitere Blöcke frei.

Zuletzt gewann Borussia die Meisterschaft bei den B-Junioren im Jahr 1981, da war selbst der aktuelle Trainer der U17, Mihai Enache, noch nicht geboren. Die Talente von damals beschäftigten sich zuletzt damit, wie sie ihren 60. Geburtstag feiern wollen. Nun ist es der Jahrgang 2008, der die Borussia-Fans verzückt und sich mit einem überragenden Lauf die Titelchance gesichert hat. Dabei mussten die Jungs im Herbst in der Vorrunde der DFB-Nachwuchsliga erst mal das Verlieren lernen. Auch der Start in die Hauptrunde verlief mit drei Punkten aus drei Spielen dürftig. „Als in der Vorrunde das Weiterkommen auf wackligen Beinen stand, haben wir uns hingesetzt und klar definiert, dass individuelle Ziele nicht vor Mannschaftsziele gestellt werden dürfen“, erzählte Trainer Enache im Interview mit unserer Redaktion. „Ab diesem Punkt ging es richtig los.“