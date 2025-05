Borussias U17 dreht verrücktes Spiel gegen Hoffenheim

Was in der vergangenen Saison für Borussias U19 galt, hat in diesem Jahr die U17 vollbracht: Sie steht im Halbfinale um die Deutsche Meisterschaft und trifft dort an Pfingsten auf den FC Bayern München. Die Pause hat mit der U17-Europameisterschaft zu tun, an der in Marcello Trippel, Elias Vali Fard, Mathieu Nguefack und Can Armando Güner gleich vier Borussen teilnehmen – die meisten mit den Bayern.