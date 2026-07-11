Borussias U17 bestreitet am Samstag ein Testspiel in Kasachstan Für die Gladbacher U17 steht am Samstag ein Freundschaftsspiel in Kasachstan an. Das Land steht derzeit auf Platz 111 der Fifa-Weltrangliste. Borussias Nachwuchsdirektor Mirko Sandmöller erklärt die Hintergründe des Duells, das in Kasachstan groß angekünd von RP / Hannah Gobrecht · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser

Borussia Mönchengladbachs U17 ist in Kasachstan unterwegs. – Foto: fokusbilder

Den Stempel dürfte noch keiner von ihnen im Reisepass gehabt haben: Für die Spieler und Trainer der U17 von Borussia Mönchengladbach ging es am Dienstag nach Kasachstan – und damit in ein mehrtägiges Fußball-Abenteuer, das mit einem Testspiel gegen eine kasachische Jugend-Auswahl am Samstag seinen Höhepunkt findet.

„Wir wurden als Verein eingeladen, gegen eine Auswahl der kasachischen Liga zu spielen. Da werden die besten Spieler aus dem Jahrgang 2009 dabei sein“, sagte Mirko Sandmöller im Gespräch mit unserer Redaktion. „Die kasachische Liga ist eine aufstrebende Liga, die sich gewissen Herausforderungen in diesem Land gestellt hat, zum Beispiel den Entfernungen. Sie haben es geschafft, eine Ligenstruktur aufzubauen, damit die Talente in Kasachstan überhaupt auf einem höheren Level gegeneinander spielen können.“ Das Projekt, das den Nachwuchsfußball in Kasachstan fördern soll und in das eine Menge Geld fließt, heißt „Freedom QJ League“. 2025 nahmen dort Jugendteams von 20 verschiedenen Klubs in zwei Ligen und drei Altersklassen teil. Finanziell werden die Mannschaften unter anderem bei Auswärtsfahrten mit Übernachtungen unterstützt. Auch eine Juniorinnen-Liga wurde inzwischen gegründet.

Rund 1980 Talente profitieren derzeit davon. Der Jugendfußball in Kasachstan soll Stück für Stück auf eine professionelle Ebene gehoben werden. Dazu gehören auch internationale Vergleiche. Im vergangenen Jahr empfing eine kasachische Auswahl Atlético Madrid. Die Partie endete 1:1, erst im Elfmeterschießen unterlagen die Gastgeber den Spaniern. Über 3000 Zuschauer verfolgten die Partie damals im Khan Tengri Stadion in Almaty, der mit rund 2,3 Millionen Einwohnern größten Stadt Kasachstans. Ähnliche Rahmenbedingungen erwarten die Borussia-Talente des Jahrgangs 2010 auch am Samstag. Die QJ League betreibt seit einigen Tagen auf dem Instagram-Kanal mit mehr als 52.000 Followern mächtig Werbung für das Spiel. In Vorbereitung auf das Duell wurden die besten Talente des Landes in ein Camp berufen.