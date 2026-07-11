Borussias U17 bestreitet am Samstag ein Testspiel in Kasachstan

Den Stempel dürfte noch keiner von ihnen im Reisepass gehabt haben: Für die Spieler und Trainer der U17 von Borussia Mönchengladbach ging es am Dienstag nach Kasachstan – und damit in ein mehrtägiges Fußball-Abenteuer, das mit einem Testspiel gegen eine kasachische Jugend-Auswahl am Samstag seinen Höhepunkt findet.
„Wir wurden als Verein eingeladen, gegen eine Auswahl der kasachischen Liga zu spielen. Da werden die besten Spieler aus dem Jahrgang 2009 dabei sein“, sagte Mirko Sandmöller im Gespräch mit unserer Redaktion. „Die kasachische Liga ist eine aufstrebende Liga, die sich gewissen Herausforderungen in diesem Land gestellt hat, zum Beispiel den Entfernungen. Sie haben es geschafft, eine Ligenstruktur aufzubauen, damit die Talente in Kasachstan überhaupt auf einem höheren Level gegeneinander spielen können.“
Das Projekt, das den Nachwuchsfußball in Kasachstan fördern soll und in das eine Menge Geld fließt, heißt „Freedom QJ League“. 2025 nahmen dort Jugendteams von 20 verschiedenen Klubs in zwei Ligen und drei Altersklassen teil. Finanziell werden die Mannschaften unter anderem bei Auswärtsfahrten mit Übernachtungen unterstützt. Auch eine Juniorinnen-Liga wurde inzwischen gegründet.
Rund 1980 Talente profitieren derzeit davon. Der Jugendfußball in Kasachstan soll Stück für Stück auf eine professionelle Ebene gehoben werden. Dazu gehören auch internationale Vergleiche. Im vergangenen Jahr empfing eine kasachische Auswahl Atlético Madrid. Die Partie endete 1:1, erst im Elfmeterschießen unterlagen die Gastgeber den Spaniern.
Über 3000 Zuschauer verfolgten die Partie damals im Khan Tengri Stadion in Almaty, der mit rund 2,3 Millionen Einwohnern größten Stadt Kasachstans. Ähnliche Rahmenbedingungen erwarten die Borussia-Talente des Jahrgangs 2010 auch am Samstag. Die QJ League betreibt seit einigen Tagen auf dem Instagram-Kanal mit mehr als 52.000 Followern mächtig Werbung für das Spiel. In Vorbereitung auf das Duell wurden die besten Talente des Landes in ein Camp berufen.
Gladbachs U17-Trainer Denis Hauswald stand den Kasachen für ein kurzes Video-Interview zur Verfügung. „Für uns wird es sehr interessant sein, die Spieler in Kasachstan und die Infrastruktur der Klubs vor Ort zu sehen. Wir versuchen immer wieder, internationale Freundschaftsspiele zu bestreiten. Das ist jedes Mal sehr spannend“, sagte er.
Bei Borussia steckt mit den Flugbuchungen, den Schulbefreiungen und der Trainingsplanung ebenfalls ein großer Aufwand hinter dem Spiel. Präsidiumsmitglied Uwe Kamps und Mario Vossen (Abteilungsleiter Scouting) werden das Spiel vor Ort verfolgen. In diesem Jahr war zudem eine Delegation aus Kasachstan zu Gast im Borussia-Park. „Es war beeindruckend zu hören, wie sie das dort drüben alles auf die Beine gestellt haben“, sagte Sandmöller, der gespannt darauf ist, über welche Qualität die kasachischen Talente verfügen.
„Wir gehen aber nicht davon aus, dass das für uns einen unmittelbaren Scouting-Effekt hat. Das wäre zum jetzigen Zeitpunkt zu weit gedacht. Ich will aber nicht ausschließen, dass man über die persönlichen Kontakte einen grundsätzlichen Austausch weiterführt“, sagte Sandmöller.
Und was U17-Neuzugang Paul Luka Zenz vor der Abreise mitteilte, dürfte für alle Gladbach-Talente auf dieser Reise gelten: „Ich habe richtig Bock auf das Spiel und generell die ganze Zeit mit den Jungs.“