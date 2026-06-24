Borussias Talente dürfen sich ab Sommer in neuer U21-Liga beweisen 26 Klubs nehmen künftig an der „Bundesliga Talent Series“ teil, darunter auch Borussia Mönchengladbach. Die DFL erhofft sich von der neuen U21-Liga zusätzliche Spiel- und Entwicklungszeit für die Talente. von RP / Hannah Gobrecht · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

Gladbachs Talente bekommen eine neue Bühne, um sich zu beweisen. – Foto: Sascha Köppen

Im Frühjahr beschlossen die Profiklubs der 1. und 2. Bundesliga auf der DFL-Mitgliederversammlung die Einführung der U21-Liga zur Saison 2026/27. Meldeschluss zur Teilnahme war am 15. Juni. Nun ist klar, welche Klubs an der „Bundesliga Talent Series“ teilnehmen werden.

Borussia Mönchengladbach ist dabei einer von elf Bundesligisten. „Der neue Wettbewerb gibt uns die Möglichkeit, unseren Talenten aus der U17, U19 und U23 zusätzliche Spielpraxis auf einem hohen Niveau zu bieten“, sagt Borussias Nachwuchsdirektor Mirko Sandmöller. „Wir haben mit der Teilnahme am Premier League International Cup in den letzten Jahren gute Erfahrungen gemacht und wissen, dass uns die altersübergreifende Zusammenstellung wertvolle zusätzliche Impulse und Erkenntnisse in der Ausbildung der Spieler liefern kann.“ Die DFL-Regularien der neuen U21-Liga im Überblick: Durchführung von zwei Halbserien (September – Dezember und Februar – April) im Ligaformat gemäß Schweizer Modell mit separater Auswertung

Die beiden bestplatzierten Teams jeder Halbserie qualifizieren sich für Finalspiele im Frühjahr 2027

Spielanzahl pro Klub ist flexibel wählbar (3 bis 6 Partien je Halbserie)

Tabellenwertung erfolgt auf Grundlage des Punkteschnitts; Tore zählen als absolute Summen

Flexible Kaderbenennung und variable Terminplanung

Möglichkeit zur Durchführung der Spiele auf neutralen Plätzen zur Reduktion von Aufwand und (Reise-)Kosten Das Schweizer Modell dürfte inzwischen aus der Champions League bekannt sein. Das Einteilen in Gruppen oder den Jeder-gegen-jeden-Modus gibt es nicht. Die Teams treten in mehreren Runden gegen Gegner mit ähnlicher Punktzahl an.

Um den Aufwand so gering wie möglich zu halten, sind auch Spiele auf neutralen Plätzen angedacht, um zum Beispiel Nord-Süd- oder West-Ost-Duelle zu ermöglichen. Grundsätzlich haben sich die DFL und die Klubs auf einen maximalen Anreiseradius von 250 bis 300 Kilometern verständigt. Borussia könnte so zum Beispiel an einem Drittspielort auf RB Leipzig treffen. Das Teilnehmerfeld der U21-Liga Bundesliga 1. FC Union Berlin, SV Werder Bremen, Borussia Dortmund, SV Elversberg, Eintracht Frankfurt, Hamburger SV, RB Leipzig, Borussia Mönchengladbach, FC Bayern München, SC Paderborn, FC Schalke 04