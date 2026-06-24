Borussias Talente dürfen sich ab Sommer in neuer U21-Liga beweisen

Im Frühjahr beschlossen die Profiklubs der 1. und 2. Bundesliga auf der DFL-Mitgliederversammlung die Einführung der U21-Liga zur Saison 2026/27. Meldeschluss zur Teilnahme war am 15. Juni. Nun ist klar, welche Klubs an der „Bundesliga Talent Series“ teilnehmen werden.
Borussia Mönchengladbach ist dabei einer von elf Bundesligisten. „Der neue Wettbewerb gibt uns die Möglichkeit, unseren Talenten aus der U17, U19 und U23 zusätzliche Spielpraxis auf einem hohen Niveau zu bieten“, sagt Borussias Nachwuchsdirektor Mirko Sandmöller. „Wir haben mit der Teilnahme am Premier League International Cup in den letzten Jahren gute Erfahrungen gemacht und wissen, dass uns die altersübergreifende Zusammenstellung wertvolle zusätzliche Impulse und Erkenntnisse in der Ausbildung der Spieler liefern kann.“
Das Schweizer Modell dürfte inzwischen aus der Champions League bekannt sein. Das Einteilen in Gruppen oder den Jeder-gegen-jeden-Modus gibt es nicht. Die Teams treten in mehreren Runden gegen Gegner mit ähnlicher Punktzahl an.
Um den Aufwand so gering wie möglich zu halten, sind auch Spiele auf neutralen Plätzen angedacht, um zum Beispiel Nord-Süd- oder West-Ost-Duelle zu ermöglichen. Grundsätzlich haben sich die DFL und die Klubs auf einen maximalen Anreiseradius von 250 bis 300 Kilometern verständigt. Borussia könnte so zum Beispiel an einem Drittspielort auf RB Leipzig treffen.
Bundesliga 1. FC Union Berlin, SV Werder Bremen, Borussia Dortmund, SV Elversberg, Eintracht Frankfurt, Hamburger SV, RB Leipzig, Borussia Mönchengladbach, FC Bayern München, SC Paderborn, FC Schalke 04
2. Bundesliga Hertha BSC, DSC Arminia Bielefeld, VfL Bochum 1848, Eintracht Braunschweig, FC Energie Cottbus, SV Darmstadt 98, SG Dynamo Dresden, SpVgg Greuther Fürth, Hannover 96, 1. FC Heidenheim 1846, Holstein Kiel, 1. FC Magdeburg, 1. FC Nürnberg, FC St. Pauli, VfL Wolfsburg
Für Borussia sind in der U21-Liga unter anderem Duelle mit Teams möglich, mit denen sich die jeweiligen Jugendmannschaften im Liga-Alltag nicht messen. Einen zusätzlichen Anreiz dürfte der Wettbewerb Vereinen wie RB Leipzig oder dem VfL Wolfsburg bieten, die keine zweite Mannschaft gemeldet haben.
Auch für die Talente der Klubs, deren Zweitvertretung unterhalb der Regionalliga spielt, ist die U21-Liga die Gelegenheit, Spiele auf höherem Niveau zu bestreiten. Der VfB Stuttgart und die TSG Hoffenheim stellen neben der Bundesligamannschaft auch ein Drittligateam und dürften deshalb zunächst auf die U21-Liga verzichtet haben.
Die U21-Liga schließt eine erneute Teilnahme Borussias am Premier League International Cup nicht aus – zumal die Gladbacher nach Informationen unserer Redaktion in der ersten Halbserie nur die Mindestanzahl von drei Spielen absolvieren werden.