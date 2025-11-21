Borussias Talent Wael Mohya wirbt bei der U18 des DFB für sich

Wael Mohya hat seine erste Berufung in die U18-Nationalmannschaft genutzt, um auf sich aufmerksam zu machen. Beim Nationenturnier im spanischen San Pedro del Pinatar kam Mohya in den drei Spielen gegen die Niederlande (1:2), Norwegen (1:0) und Dänemark (2:0) jeweils zum Einsatz. Zum Abschluss gegen Dänemark gelang dem Offensiv-Talent am Dienstag in der Nachspielzeit der Treffer zum 2:0-Endstand. Gegen Norwegen hatte Mohya am Sonntag als Joker das Siegtor erzielt.
„Wir haben uns spät belohnt“, sagte Trainer Hanno Balitsch nach dem Sieg gegen Dänemark, bei dem Mads Bröcker (RB Leipzig) in der 81. Minute das 1:0 erzielte. „Es war ein gutes Spiel, das unter besonderen Umständen aufgrund der kurzen Regenerationszeit zwischen Spiel zwei und drei stattgefunden hat. Deshalb haben wir auch die Anfangsformation auf neun Positionen verändert, die Breite des Kaders voll ausgenutzt.“
Mohya war einer von neun Neuen in der Startelf, insgesamt kam er in den drei Partien auf 179 Spielminuten. Die zwei Tore dürften dem 16-Jährigen Selbstvertrauen geben – und bei Gladbach-Coach Eugen Polanski als Bewerbungsschreiben für einen Kaderplatz im Auswärtsspiel beim 1. FC Heidenheim am Samstag (15.30 Uhr, Sky) dienen.
Dass die Personalsituation generell immer entspannter wird, könnte für Mohya allerdings zum Nachteil werden. Jan Urbich dürfte seinen Kaderplatz aus dem vergangenen Bundesligaspiel an Robin Hack verlieren, der in Heidenheim erstmals nach seiner Verletzung zum Aufgebot gehören wird.
Auch Jens Castrop kehrt nach seiner Sperre zurück. Numerisch könnte er Philipp Sander im Kader ersetzen, dessen Einsatz in Heidenheim stark auf der Kippe steht. Dann wäre noch Platz für Mohya – außer Polanski greift bereits jetzt auf Kapitän Tim Kleindienst zurück, der sich erst seit Kurzem wieder im Teamtraining befindet.
So oder so ist es bei Talenten wie Mohya stets eine Frage der Abwägung: Sinnvoller als der Platz auf der Bank in der Bundesliga könnte ein 90-Minuten-Einsatz für die U19 am Samstag gegen Rot-Weiß Oberhausen sein, zumal Mohyas Chancen auf einen Einsatz bei den Profis vor allem aufgrund Hacks Rückkehr gering sein dürften.
Eigentlich wäre Mohya in dieser Woche mit der ausgeschiedenen DFB-Elf von der U17-Weltmeisterschaft zurückgekehrt. Trainer Marc-Patrick Meister hatte den 16-Jährigen für das Turnier in Katar auf dem Zettel. In Absprache mit dem Verein blieb Mohya, der erst ein U17-Länderspiel gemacht hatte, aber in Gladbach, um dort weiter auf das Profi-Debüt hinzuarbeiten.
Kurz vor dem Start der U17-WM kam Mohya beim 3:1-Sieg gegen den Karlsruher SC im DFB-Pokal zu seinem ersten Einsatz – als jüngster Spieler, der je in einem Pflichtspiel für Borussia auflief. Nun ist die Bundesliga das nächste Ziel. Dort hat Mohya noch bis zum 17. Januar 2027 (!) Zeit, Marko Marin als jüngsten Spieler der Borussia-Historie zu überholen.