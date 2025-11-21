Borussias Talent Wael Mohya wirbt bei der U18 des DFB für sich

Eigentlich wäre Mohya in dieser Woche mit der ausgeschiedenen DFB-Elf von der U17-Weltmeisterschaft zurückgekehrt. Trainer Marc-Patrick Meister hatte den 16-Jährigen für das Turnier in Katar auf dem Zettel. In Absprache mit dem Verein blieb Mohya, der erst ein U17-Länderspiel gemacht hatte, aber in Gladbach, um dort weiter auf das Profi-Debüt hinzuarbeiten.

Kurz vor dem Start der U17-WM kam Mohya beim 3:1-Sieg gegen den Karlsruher SC im DFB-Pokal zu seinem ersten Einsatz – als jüngster Spieler, der je in einem Pflichtspiel für Borussia auflief. Nun ist die Bundesliga das nächste Ziel. Dort hat Mohya noch bis zum 17. Januar 2027 (!) Zeit, Marko Marin als jüngsten Spieler der Borussia-Historie zu überholen.