Der Spielplan der Gladbach-Frauen. – Foto: Sascha Hohnen

Borussias Spielplan in der 2. Liga Für die Frauen von Borussia Mönchengladbach beginnt die Spielzeit 2025/26 mit einem Auswärtsspiel. Derweil verlässt eine Leistungsträgerin das Team zum 1. FC Köln. Verlinkte Inhalte 2. Frauen-Bundesliga Borussia MG Jonas Spengler

Am 24. August startet Borussia Mönchengladbach in die neue Spielzeit der 2. Bundesliga. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat nun die Ansetzungen für die Hinrunde 2025/26 veröffentlicht. Zum Auftakt reist das Team von Cheftrainer Jonas Spengler am Sonntag, 24. August, nach Frankfurt zur Zweitvertretung der Eintracht.

Eine Woche später am Sonntag, 31. August, bestreitet Borussia um 14 Uhr das erste Heimspiel gegen den Bundesliga-Absteiger 1. FFC Turbine Potsdam. In der Regel spielt die Borussia stets am Sonntag, mit einer Ausnahme: Die Partie des siebten Spieltags bei Aufsteiger VfR Schwarz-Weiß Warbeyen findet am Samstag, 11. Oktober, statt. Weitere Aufsteiger sind die zweiten Mannschaften des VfB Stuttgart und des VfL Wolfsburg sowie Viktoria Berlin.

Die letzte Partie der Hinrunde ist das Auswärtsspiel bei der SG 99 Andernach am Sonntag, 14. Dezember (14 Uhr). Nach dem Rückrundenstart am Sonntag, 21. Dezember, um 14 Uhr im Grenzlandstadion gegen Eintracht Frankfurt II, geht es für die Fohlen in eine sechswöchige Winterpause. Am Sonntag, 1. Februar, um 14 Uhr geht es dann für Borussia mit dem Gastspiel in Potsdam weiter. Das letzte Spiel der Zweitligasaison 2025/26 findet am Sonntag, 17. Mai, um 14 Uhr gegen die SG Andernach statt. Das Programm in der Übersicht