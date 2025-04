Borussias Frauen verpassen Revanche gegen den HSV

Das letzte Aufeinandertreffen mit dem Hamburger SV lag für Borussia Mönchengladbachs Frauen noch gar nicht so lange zurück. Im Viertelfinale des DFB-Pokals spielte Borussia im Februar vor 16.500 Zuschauern im Volksparkstadion gegen den HSV und verlor 0:2. Damals waren die Hamburgerinnen das deutlich bessere Team und auch beim erneuten Duell in der Liga musste Borussia eine weitere Niederlage hinnehmen: Dieses Mal gab es im Grenzlandstadion ein 1:3 gegen den Aufstiegsaspiranten.

Früh diktierten die Hamburgerinnen das Geschehen. Trotz einiger guter Tormöglichkeiten verpassten sie es jedoch, in Führung zu gehen. Angreiferin Christin Meyer schlenzte den Ball zunächst freistehend über das Tor und setzte einen Kopfballabstauber neben den Kasten. Nach einer Hereingabe von Meyer jagte Vildan Kardesler am zweiten Pfosten lauernd den Ball ebenfalls über das Tor.

Kurz darauf konnte sich VfL-Keeperin Luisa Palmen zweimal auszeichnen. Erst parierte sie einen Distanzversuch von Mia Büchele, dann wehrte sie einen wuchtigen Schuss von Lisa Baum ab. Zum Ende des ersten Durchgangs befreiten sich die Fohlen für eine Weile aus der Umklammerung der Gäste, ließen aber die eine oder andere Umschaltsituation ungenutzt verstreichen.

Führung nach dem Seitenwechsel

Direkt nach Wiederbeginn nutzten die Gäste ihre erste gute Gelegenheit zur Führung. Baum tankte sich auf der linken Seite bis zur Grundlinie durch und legte zurück auf Büchele, die Palmen mit einer Direktabnahme ins linke Eck keine Abwehrchance ließ. Borussia ließ sich davon aber nicht aus der Ruhe bringen und legte den Schalter sogleich um: Den ersten gefährlichen Abschluss nach dem Seitenwechsel verzeichnete Kiki Scholten, die einen Heber aus rechter Position auf das Tordach setzte.

Spengler brachte in der 54. Minute drei neue Spielerinnen und stellte auf eine 4-4-2-Formation um, was sich sofort bezahlt machte. Nach einem Gegenangriff nahm Scholten auf der rechten Seite hohes Tempo auf und legte den Ball nach innen, wo die gerade eingewechselte Kyra van Leeuwe überlegt ins rechte Eck zum 1:1 traf (56.). Der HSV reagierte prompt und legte vier Minuten später die erneute Führung vor: Nach einem langen Ball von Jobina Lahr wollte Maresa Arici gegen Baum klären, bugsierte die Kugel aber aus zehn Metern ins eigene Netz. „So etwas kann passieren. Da muss sie jetzt als junge Spielerin durch und daran wachsen“, so Spengler.

Borussia versuchte in der Schlussphase alles, fand aber keine Lücken in der kompakten HSV-Abwehr mehr. In der vierten Minute der Nachspielzeit überwand Amelie Woelki mit einem Schuss aus fast 60 Metern die mit nach vorne geeilte Palmen und sorgte für den 3:1-Endstand. „Bei uns hat die letzte Überzeugung gefehlt, diesen Gegner wirklich bezwingen zu können. Doch solche Spiele sind Teil unseres Prozesses. Wichtig ist, dass die Mädels daraus lernen“, sagte Spengler. In der Tabelle belegt Borussia mit 25 Punkten Rang acht.