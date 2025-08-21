Borussias Frauen verlieren gegen BVB – keine DFB-Pokal-Teilnahme

Dortmund hat kräftig auf dem Transfermarkt nachgelegt

Allerdings sind die BVB-Frauen kein gewöhnlicher Regionalligist, sondern sollen schnellstmöglich in die ersten beiden Ligen durchmarschieren. Für die neue Saison hat der Verein mit Cheftrainer Markus Högner, der von der SGS Essen kommt, einen neuen Trainer sowie insgesamt 16 neue Spielerinnen verpflichtet. Diesen Qualitätsanstieg bekam auch Mönchengladbach zu spüren.

Das Borussia-Duell lockte derweil 3320 Zuschauern ins Stadion Rote Erde. Die Kulisse beflügelte zunächst dann auch die Dortmunderinnen, die mehrfach Borussias Torhüterin Jil Frehse prüften.

Nach einer halben Stunde bekamen Gladbach mehr Zugriff auf das Spiel und kombinierte sich häufiger erfolgreich nach vorne, zunächst jedoch ohne zu klaren Tormöglichkeiten zu kommen. Die beste Gelegenheit in dieser Phase hatte Alina Abdii, die einen Freistoß aus rund 20 Metern knapp neben linken Pfosten setzte.

BVB hält dem Fuß auf dem Gaspedal

Trotzdem fiel der Führungstreffer der Dortmunderinnen in der 40. Minute verdient: Nachdem Borussia den Ball nicht geklärt bekam, tauchte Ronja Leubner frei vor Frehse auf und schoss zur 1:0-Führung ein. Drei Minuten später erhielt der BVB zudem einen Elfmeter nach Foul an Dana Marquardt. Frehse hielt den Flachschuss von Marquardt jedoch.

Auch in Halbzeit zwei blieb Dortmund das dominierende Team. Zunächst rettete Frehse ihr Team vor weiteren Gegentreffern, doch in der 69. Minute war auch die Torhüterin machtlos: Annika Enderle erhöhte auf 2:0. In der 76. Minute erzielte Miriam Arici nach Flanke von Flaka Aslanaj den 1:2-Anschlusstreffer. In der Schlussphase hatte Aslanaj per Weitschuss sogar noch den Ausgleich auf dem Fuß, setzte den Ball jedoch etwas zu hoch an. Stattdessen führte das 3:1 per Kopfball durch Marquardt in der 87. Minute zur Entscheidung für Borussia Dortmund.

„Das Ergebnis geht so in Ordnung, Dortmund war heute die bessere Mannschaft. Wir haben mit einer sehr jungen Truppe gespielt, die aus solchen Spielen viel mitnehmen kann. Jetzt gilt der volle Fokus dem Saisonstart bei Frankfurt II“, sagte Cheftrainer Jonas Spengler. Am Sonntag steht der Auftakt in der 2. Bundesliga an.