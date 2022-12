Borussias Frauen springen an die Tabellenspitze Mit dem Auswärtssieg in Warbeyen ist die Spengler-Elf neuer Spitzenreiter der Regionalliga, der FV schluckt hingegen die nächste bittere Pille.

Personell war die Mannschaft erneut arg gebeutelt. Katharina Prinz (26.) hatte die Heimmannschaft im ersten Durchgang mit 1:0 in Führung gebracht. Nach dem Seitenwechsel schraubten Melissa Schulz (68.), Sina Zorychta (77.) und Leonie Jäger (83.) für den 1. FFC auf 4:0 hoch, ehe Sahra Hassan (88.) aus dem Bezirksliga-Team des FV mit einem Schuss aus 15 Metern die Torhüterin überwand.

„Recklinghausen hat vorgelebt, wie man Abstiegskampf bestreiten muss. Die Niederlage ist auch in der Höhe verdient“, sagte FV-Coach Marco Ketelaer. Vor dem Jahreswechsel ist die Mannschaft nun noch in der zweiten Runde des Niederrheinpokals bei GW Lankern am 18. Dezember gefordert. Am 5. März startet für die Ketelaer-Elf mit dem Spiel gegen DSC Arminia Bielefeld dann auch wieder die Meisterschaft nach der Winterpause.