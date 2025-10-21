Borussias Frauen sind chancenlos gegen den Tabellenführer

Gegen Sand startet die Borussia zunächst ordentlich in die Kabine. Die erste gute Gelegenheit bot sich in der 15. Minute, als Sophia Gerber sich auf der rechten Seite durchsetzte und auf Miray Cin zurücklegte. Deren Direktabnahme konnte Sands Torhüterin Jule Baum jedoch zur Ecke abwehren.

Im weiteren Verlauf übernahm der Tabellenführer zunehmend die Kontrolle und kam zu mehreren gefährlichen Abschlüssen: Zunächst verzog Leni Fischer aus kurzer Distanz, kurz darauf scheiterte Pija Reininger freistehend an der gut reagierenden Frehse. Weitere Distanzschüsse von Reininger und Julia Matuschweski verfehlten das Ziel nur knapp, ehe Fischer mit einem satten Schuss aus knapp 30 Metern die Latte traf.

Kurz vor der Halbzeit gelang den Gästen dann ein Doppelschlag zur verdienten Führung: Nach einem Steckpass blieb Reininger vor Frehse eiskalt und traf ins lange Eck (42.). Nur zwei Minuten später erhöhte Reininger nach energischem Solo in den Strafraum auf 2:0 (44.). „Die beiden Gegentore in so kurzer Zeit waren sehr ärgerlich. Wenn du mit einem 0:1 in die Halbzeit gehst, ist noch alles offen. Mit dem 0:2 musst du schon anders denken und brauchst erst mal ein Tor, um überhaupt wieder ins Spiel zu kommen“, sagte Trainer Jonas Spengler.

Borussia trotz Rückstand aktiver

Mit Wiederanpfiff versuchte Borussia, wieder besser ins Spiel zu finden und Sand unter Druck zu setzen. Klare Torchancen konnte sich die Borussia aber nicht erspielen. Danach übernahm der Tabellenführer wieder die Kontrolle. In der 52. Minute rettete Gerber in höchster Not vor der einschussbereiten Reininger. Doch kurz darauf fiel das 0:3 – Fischer zog aus rund 20 Metern wuchtig ab und traf flach ins rechte Eck (57.).

Borussia versuchte trotz des Rückstands, weiter Akzente zu setzen. Ein Distanzschuss von Kyra van Leeuwes verpasste nur knapp das Tor. Sand blieb allerdings weiter das gefährlichere Team. Reininger legte im Strafraum auf Ishibushi ab, deren Abschluss Frehse sicher parierte (68.). In der 76. Minute erhöhte Rio Takizawa nach einem langen Ball per Lupfer über Frehse schließlich zum 4:0-Endstand. Kurz vor Schluss verpasste Giesen den Ehrentreffer nur knapp, als sie den Ball aus halblinker Position am langen Pfosten vorbeischob.

„Wir haben gegen eine Mannschaft verloren, die enorme Qualität im Kader hat und richtig schwer zu verteidigen ist. Wir waren das schwächere Team und haben verdient verloren. Aber davon geht die Welt nicht unter. Die Mädels haben Gas gegeben und alles versucht, aber das hat diesmal nicht gereicht“, so Spengler. Borussia belegt nach acht Spielen mit zwölf Zählern auf Platz fünf. Das nächste Spiel ist am 2. November gegen Mainz.