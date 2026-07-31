Borussias Frauen nehmen höhere Ziele ins Visier

Der letzte Eindruck ist vielversprechend: Mit 6:1 besiegten Borussias Frauen am vergangenen Wochenende den belgischen Erstligisten KRC Genk in einem Testspiel in Beeck. Zwar ist der belgische Frauenfußball vom Niveau her nicht mit dem deutschen zu vergleichen, der Auftritt der Borussia war dennoch überzeugend.
Mit dabei waren viele neue Namen, darunter einige Spielerinnen mit Erstligaerfahrung und von außerhalb der Region. Damit haben die Verantwortlichen neue und ambitioniertere Wege eingeschlagen. Unter den Verpflichtungen befindet sich unter anderem die 27-jährige Luca Graf, die mit einer Bilanz von 109 Bundesligaspielen und 36 Zweitligapartien zur Borussia gewechselt ist.
„Sie ist ein unglaublich positiver Mensch und eine richtig gute Fußballerin. Allein durch ihre Körpersprache hat sie einen großen Einfluss auf ihre Mitspielerinnen. Für sie geht es persönlich darum, auf dem Platz wieder eine Führungsrolle einzunehmen“, sagt Trainer Jonas Spengler. Allerdings kam Graf zuletzt bei RB Leipzig nur auf wenig Spielzeit. Entsprechend erwartet Spengler nicht, „dass sie vom ersten Spieltag an in jedem Spiel über 90 Minuten gehen kann“. Graf könnte eine prägende Rolle in der anstehenden Saison einnehmen.
Weitere Neuzugänge sind Anna Magraf, die für den Bundesligaabsteiger Carl Zeiss Jena in der Offensive spielte, Innenverteidigerin Marlene Deyß aus Zürich, Stürmerin Pauline Deutsch aus Graz sowie Torhüterin Luisa Palmen, die nach einer Spielzeit bei der SGS Essen nach Mönchengladbach zurückkehrt.
Mehr Ruhe und Kontrolle im Ballbesitz, weniger Ballverluste und deutlich mehr Selbstvertrauen auf dem Platz – das sind die Impulse, die Spengler durch die neuen Spielerinnen teilweise bereits in der Vorbereitung beobachtet hat und sich auch für den Ligaalltag erhofft. „Wir erhoffen uns grundsätzlich mehr Konstanz in unserem Spiel. Die neuen Spielerinnen sind noch jung, haben aber alle schon eine gewisse Erfahrung. Die Verstärkungen führen hoffentlich dazu, dass sich die eine oder andere Leistungsdelle, die wir in der Vorsaison hatten, in der neuen Spielzeit vermeiden lässt“, sagt Spengler.
Denn in der vergangenen Spielzeit stand Borussia kurz vor dem Abstieg in die Regionalliga. Am Ende reichte es zu Rang zwölf – dem ersten Nichtabstiegsplatz.
Mit den neuen Spielerinnen ist die Qualitätsdichte im Kader deutlich gestiegen, was den Konkurrenzkampf ankurbeln soll. „Auch die jungen Spielerinnen, die im vergangenen Jahr viel schultern mussten, haben dadurch einen Riesenschritt gemacht“, sagt Spengler.
Dem Kader gehören weiterhin Talente wie Mia Giesen und Fiona Itgenshorst an, die zuletzt mit der deutschen U17-Auswahl Europameisterinnen wurden. Auch Miriam und Maresa Arici sowie Alina Abdii gehören zum U17-Nationalteam. Kiki Scholten spielt zudem für die niederländische U19. Die 22-jährige Britin Lili Baidoe erwies sich als Wintertransfer mit acht Toren in zwölf Spielen als wichtige Akteurin der vergangenen Rückrunde.
„Wir haben uns bewusst für weniger Breite, dafür aber mehr Dichte im Kader entschieden. Wichtig wird in diesem Zusammenhang sein, dass wir möglichst gesund durch die Saison kommen“, sagt Spengler. Der Kader umfasst 23 Akteurinnen.
Die Vorbereitung fiel mit viereinhalb Wochen insgesamt relativ kurz aus, was am frühen Ligastart am 2. August lag. Spengler beließ es daher bei der ursprünglich geplanten Sommerpause und setzte anschließend auf eine „kurze, knackige“ Vorbereitung. „Wir haben sehr viel am Fitnesslevel gearbeitet. Wir sind davon überzeugt, dass die Mädels in guter Form sind“, sagt der 31-Jährige.
Erster Gradmesser ist am Sonntag das Heimspiel gegen den Bundesliga-Absteiger Carl Zeiss Jena, der allerdings mit einem runderneuerten Kader aufläuft. Das Kräfteverhältnis in der Liga ist laut Spengler schwer einzuschätzen, insbesondere weil die Bundesliga-Absteiger Jena und Essen einen enormen Umbruch erlebt haben. Als Favoriten sieht er Viktoria Berlin, das als ambitionierter reiner Frauenverein sogar den Aufstieg in die Bundesliga als Ziel ausgerufen hat. „Dahinter wird alles spannend“, sagt Spengler.
Die eigenen Ambitionen? „Wir wollen nichts mit dem Abstiegskampf zu tun haben. Dafür sprechen auch unsere Transfers. Es wäre schön, wenn wir uns möglichst schnell im oberen Mittelfeld der Tabelle einordnen könnten“, sagt Spengler.