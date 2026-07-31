Borussias Frauen nehmen höhere Ziele ins Visier 2. Bundesliga: Nach einer Zittersaison will Borussia diesmal frühzeitig Abstand zum Abstiegskampf gewinnen. Die Ambitionen sind gestiegen, helfen sollen dabei Spielerinnen mit Erstligaerfahrung. Was sich Jonas Spengler von den Neuzugängen verspricht und wie er das Saisonziel formuliert. von Daniel Brickwedde · Heute, 21:00 Uhr · 0 Leser

Die Saison startet wieder – Foto: Roland Schäfer

Der letzte Eindruck ist vielversprechend: Mit 6:1 besiegten Borussias Frauen am vergangenen Wochenende den belgischen Erstligisten KRC Genk in einem Testspiel in Beeck. Zwar ist der belgische Frauenfußball vom Niveau her nicht mit dem deutschen zu vergleichen, der Auftritt der Borussia war dennoch überzeugend.

Mit dabei waren viele neue Namen, darunter einige Spielerinnen mit Erstligaerfahrung und von außerhalb der Region. Damit haben die Verantwortlichen neue und ambitioniertere Wege eingeschlagen. Unter den Verpflichtungen befindet sich unter anderem die 27-jährige Luca Graf, die mit einer Bilanz von 109 Bundesligaspielen und 36 Zweitligapartien zur Borussia gewechselt ist. Neue Spielerinnen aus der Bundesliga und dem Ausland „Sie ist ein unglaublich positiver Mensch und eine richtig gute Fußballerin. Allein durch ihre Körpersprache hat sie einen großen Einfluss auf ihre Mitspielerinnen. Für sie geht es persönlich darum, auf dem Platz wieder eine Führungsrolle einzunehmen“, sagt Trainer Jonas Spengler. Allerdings kam Graf zuletzt bei RB Leipzig nur auf wenig Spielzeit. Entsprechend erwartet Spengler nicht, „dass sie vom ersten Spieltag an in jedem Spiel über 90 Minuten gehen kann“. Graf könnte eine prägende Rolle in der anstehenden Saison einnehmen.

Weitere Neuzugänge sind Anna Magraf, die für den Bundesligaabsteiger Carl Zeiss Jena in der Offensive spielte, Innenverteidigerin Marlene Deyß aus Zürich, Stürmerin Pauline Deutsch aus Graz sowie Torhüterin Luisa Palmen, die nach einer Spielzeit bei der SGS Essen nach Mönchengladbach zurückkehrt. Trainer Spengler hofft auf weniger „Leistungsdellen“ Mehr Ruhe und Kontrolle im Ballbesitz, weniger Ballverluste und deutlich mehr Selbstvertrauen auf dem Platz – das sind die Impulse, die Spengler durch die neuen Spielerinnen teilweise bereits in der Vorbereitung beobachtet hat und sich auch für den Ligaalltag erhofft. „Wir erhoffen uns grundsätzlich mehr Konstanz in unserem Spiel. Die neuen Spielerinnen sind noch jung, haben aber alle schon eine gewisse Erfahrung. Die Verstärkungen führen hoffentlich dazu, dass sich die eine oder andere Leistungsdelle, die wir in der Vorsaison hatten, in der neuen Spielzeit vermeiden lässt“, sagt Spengler.