Borussias Frauen kriegen das absolute Traumlos

Die Frauen von Borussia Mönchengladbach haben für die erste Runde des DFB-Pokals die größte Nummer im Wettbewerb erhalten: Bei der Auslosung am Montagmittag wurde der Titelverteidiger Bayern München der Borussia zugelost.
Borussia erhält damit die sicherlich attraktivste, aber auch schwierigste Aufgabe der ersten Runde. Immerhin reisen die Münchnerinnen als Pokalsiegerinnen der vergangenen beiden Jahre an. Hinzu kommen vier deutsche Meisterschaften in Folge. Das Team ist mit zahlreichen deutschen Nationalspielerinnen gespickt, darunter Klara Bühl, Giulia Gwinn, Laura Dallmann und Lena Oberdorf. Am vergangenen Samstag sicherte sich Bayern München bereits den ersten Titel der Saison, als der VfL Wolfsburg im Supercup mit 3:0 besiegt wurde. Das Endspiel im DFB-Pokal gewann Bayern München in der Vorsaison ebenfalls gegen Wolfsburg – damals mit 4:0.
Die Borussia qualifizierte sich über die Play-offs für die Hauptrunde. Gegen den MSV Duisburg setzte sie sich am Samstag mit 2:1 durch. In der Vorsaison hatte Borussia den Einzug in den DFB-Pokal noch verpasst. Damals verlor das Team das Play-off-Spiel gegen Borussia Dortmund.
Insgesamt nehmen an der ersten Hauptrunde 32 Teams teil. In Lostopf eins befanden sich die 16 Playoff-Sieger, zu denen auch Borussia zählte. Der zweite Topf bestand aus zwei bestplatzierten Mannschaften der 2. Frauen-Bundesliga aus der vergangenen Saison und den 14 Teams der 1. Bundesliga.
Die Partie findet zwischen Samstag, 26. und Montag, 28. September, statt. Eine genaue Ansetzung erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt.