Borussias Frauen kriegen das absolute Traumlos

Dieses Los haben die Frauen von Borussia Mönchengladbach bekommen. – Foto: Markus Verwimp

Die Frauen von Borussia Mönchengladbach haben für die erste Runde des DFB-Pokals die größte Nummer im Wettbewerb erhalten: Bei der Auslosung am Montagmittag wurde der Titelverteidiger Bayern München der Borussia zugelost.

Borussia erhält damit die sicherlich attraktivste, aber auch schwierigste Aufgabe der ersten Runde. Immerhin reisen die Münchnerinnen als Pokalsiegerinnen der vergangenen beiden Jahre an. Hinzu kommen vier deutsche Meisterschaften in Folge. Das Team ist mit zahlreichen deutschen Nationalspielerinnen gespickt, darunter Klara Bühl, Giulia Gwinn, Laura Dallmann und Lena Oberdorf. Am vergangenen Samstag sicherte sich Bayern München bereits den ersten Titel der Saison, als der VfL Wolfsburg im Supercup mit 3:0 besiegt wurde. Das Endspiel im DFB-Pokal gewann Bayern München in der Vorsaison ebenfalls gegen Wolfsburg – damals mit 4:0.