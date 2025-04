Auch gegen Gütersloh gab es am Ende keine Punkte für Borussias Frauen. – Foto: Sascha Hohnen

Borussias Frauen in der Ergebniskrise? Gegen den Tabellenvorletzten FSV Gütersloh müssen Borussia Mönchengladbachs Frauen eine 2:3-Niederlage hinnehmen. Damit bleibt die Punkteausbeute der Borussia in der Rückrunde dürftig. Verlinkte Inhalte 2. Frauen-Bundesliga Borussia MG FSV Gütersl.

In der Rückrunde kommt Borussia Mönchengladbach nicht richtig in Tritt. Beim Heimspiel am Ostersonntag setzte es gegen den Tabellenvorletzten der Zweiten Frauen-Bundesliga, den FSV Gütersloh, eine 2:3-Niederlage. Damit gewann Borussia nur eins der vergangenen acht Spiele. In den Abstiegskampf sollte das Team von Trainer Jonas Spengler allerdings nicht mehr rutschen: Bei noch vier ausstehenden Spielen beträgt als Tabellenachter der Vorsprung auf den ersten Nichtabstiegsplatz acht Zähler.

Schwungvoller Beginn So., 20.04.2025, 14:00 Uhr Borussia Mönchengladbach Borussia MG FSV Gütersloh 2009 FSV Gütersl. 2 3 Die Partie gegen Gütersloh begann schwungvoll. Die erste Gelegenheit gehörte den Gästen, die den Ball tief in der Gladbacher Hälfte eroberten – letztlich scheiterte Finja Kappmeier an der gut aufgelegten VfL-Keeperin Jil Frehse. Die erste nennenswerte Offensivaktion der Borussia kam über einen Konter in der 13. Minute, der sogleich nach einem Handspiel zu einem Elfmeter führte: Den fälligen Strafstoß verwandelte Kiki Scholten sicher zum 1:0. Borussia entzog sich in der Anfangsphase mit langen Bällen dem hohen Pressing der Gäste. Nach einer Hereingabe von der rechten Seite zog Emily Tichelkamp von der Strafraumgrenze ab, ihr Schuss rauschte über den Querbalken.

Ab Mitte des ersten Durchgangs fanden die Gäste jedoch deutlich besser ins Spiel. Zwei Schüsse aus der Distanz flogen zunächst noch über den Kasten. Nach einer halben Stunde fiel allerdings der Ausgleich: Nach einem Durchbruch über die rechte Seite musste Ronja Leubner mittig nur noch einschieben (30. Minute). Vor der Halbzeitpause ging Gütersloh sogar in Führung: Wieder landete eine Flanke von der rechten Seite im Zentrum, wo Gizem Kilic zur Stelle war und den Ball über die Linie drückte (41. Minute). Kurz darauf verhindert Frehse mit einer Glanzparade gegen Leubner den dritten Einschlag. Gefährliche Gütersloher Konter