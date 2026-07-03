Borussias Frauen empfangen im Pokal den MSV Duisburg

Der Weg in den DFB-Pokal der Frauen führt für Borussia Mönchengladbach dieses Mal über den MSV Duisburg. Das hat die Auslosung der Play-offs ergeben. Denn bei den Frauen steht vor der ersten Hauptrunde noch eine Qualifikationsrunde mit 32 Teams an. Dazu zählen die 21 Landespokalsieger, die Aufsteiger in die 2. Frauen-Bundesliga sowie die qualifizierten Zweitligisten der vergangenen Saison.
Eines der namhaftesten Duelle in den Play-offs ist nun die Partie von Borussia Mönchengladbach beim MSV Duisburg. Bis zur Saison 2023/24 gehörte der MSV der 1. Bundesliga an, stieg in jener Spielzeit jedoch sieglos ab. Für die folgende Zweitligasaison war nach dem Abstieg der Männermannschaft in die Regionalliga keine Finanzierung des Spielbetriebs möglich. Die Frauen erhielten daraufhin auch keine Startberechtigung für die Regionalliga, sodass der Verein für die Saison 2024/25 kein Team meldete. Im Sommer feierte die Mannschaft als Meister der Niederrheinliga nun die Rückkehr in die Regionalliga.
Die Play-offs werden in zwei regionalen Gruppen, Nord und Süd, vom 15. bis 17. August 2026 ausgetragen. In der Vorsaison verpasste Borussia die Teilnahme am DFB-Pokal, weil das Team in den Play-offs Borussia Dortmund mit 1:3 unterlag.
Derweil gibt es Veränderungen im Trainerteam des Zweitligisten. Mareike Visser, die als ehemalige Spielerin zur Saison 2023/24 die Reserve als Cheftrainerin übernommen und den Aufstieg in die Regionalliga geschafft hatte, übernimmt künftig die Rolle der Co-Trainerin von Chefcoach Jonas Spengler.
„Mareike hat in den vergangenen Jahren hervorragende Arbeit geleistet und unsere zweite Frauenmannschaft nachhaltig geprägt. Auch wenn der Abstieg sportlich enttäuschend war, schmälert das keineswegs ihre fachliche Kompetenz, ihren großen Einsatz und ihre Identifikation mit Borussia“, sagt Daniel Weber, Sportlicher Leiter für den Frauen- und Mädchenfußball bei Borussia. „Sie hat sich diesen nächsten Schritt absolut verdient, und wir freuen uns, dass sie ihre Qualitäten künftig im Trainerteam unserer ersten Mannschaft einbringen wird.“
Die vakante Position bei der Reserve, die künftig in der Niederrheinliga spielt, besetzt Borussia mit Joshua Green. Der 34-Jährige trainierte zuletzt zwei Spielzeiten lang die Frauenmannschaft von Spoho Köln in der Regionalliga West und führte das Team in beiden Jahren zum Klassenerhalt. Zuvor war er bereits drei Jahre für die Frauenmannschaft von Blau-Weiß Köln verantwortlich.
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