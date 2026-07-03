Borussias Frauen empfangen im Pokal den MSV Duisburg

„Mareike hat in den vergangenen Jahren hervorragende Arbeit geleistet und unsere zweite Frauenmannschaft nachhaltig geprägt. Auch wenn der Abstieg sportlich enttäuschend war, schmälert das keineswegs ihre fachliche Kompetenz, ihren großen Einsatz und ihre Identifikation mit Borussia“, sagt Daniel Weber, Sportlicher Leiter für den Frauen- und Mädchenfußball bei Borussia. „Sie hat sich diesen nächsten Schritt absolut verdient, und wir freuen uns, dass sie ihre Qualitäten künftig im Trainerteam unserer ersten Mannschaft einbringen wird.“

Die vakante Position bei der Reserve, die künftig in der Niederrheinliga spielt, besetzt Borussia mit Joshua Green. Der 34-Jährige trainierte zuletzt zwei Spielzeiten lang die Frauenmannschaft von Spoho Köln in der Regionalliga West und führte das Team in beiden Jahren zum Klassenerhalt. Zuvor war er bereits drei Jahre für die Frauenmannschaft von Blau-Weiß Köln verantwortlich.

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