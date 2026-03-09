Borussias Frauen dürfe in Potsdam aufatmen – erster Sieg seit November

Erster Sieg seit November für Borussias Frauen – Foto: Markus Verwimp

Während die Liga aufgrund der Länderspielphase pausierte, reisten die Frauen von Borussia Mönchengladbach nach Potsdam, um das Nachholspiel gegen den langjährigen Bundesligisten Turbine Potsdam zu bestreiten. Es war zudem eine Partie mit hoher Bedeutung für den Abstiegskampf – insbesondere für die Borussia, um nicht weiter den Anschluss im Tabellenkeller nicht weiter zu verlieren. Am Ende feierte das Team von Jonas Spengler einen 3:1-Auswärtssieg. Es war der erste Dreier seit November – und sieben Niederlagen in Serie. In der Tabelle sprangen die Gladbacherinnen mit nun 18 Zählern vorerst auf Rang elf, dem ersten Nichtabstiegsplatz.