Borussias Frauen haben nach vielen Wochen wieder ein Spiel gewonnen. – Foto: Sascha Hohnen

Borussias Frauen beenden in Weinberg ihren Negativlauf Zweite Bundesliga Frauen: Nach zehn Sieglosen Spielen gewinnt Borussia beim SV Weinberg. Das letzte Saisonspiel findet am Borussia-Park statt.

Zehn Spiele in Serie mussten die Frauen von Borussia Mönchengladbach auf ein Erfolgserlebnis in der 2. Bundesliga warten. Zuletzt sammelte die Mannschaft sogar fünf Niederlagen hintereinander. Am Sonntag gab es nun kollektive Erleichterung bei der Borussia: Gegen den SV Weinberg feierte die Mannschaft von Jonas Spengler einen 4:1-Sieg. „Es tut richtig gut, mal wieder zu gewinnen“, sagte Trainer Spengler nach dem Auswärtssieg.

So., 11.05.2025, 11:00 Uhr SV 67 Weinberg SV Weinberg Borussia Mönchengladbach Borussia MG 1 4 Abpfiff Dabei begann auch die Partie gegen Weinberg zunächst ernüchternd. Kurz vor der Halbzeitpause gingen die Gastgeber durch Solveig Schlitter in der 41. Minute in Führung. Eine Flanke von Imke Kessels landete kurz darauf lediglich auf dem Tornetz, weshalb es mit dem 0:1 aus VfL-Sicht in die Pause ging. „Kompliment an die Mannschaft, dass sie in einer solch schwierigen Situation nicht den Kopf verloren und weiter diszipliniert an den Matchplan geglaubt hat“, so Spengler.

Mit Elan aus der Kabine Denn Borussias Frauen kamen mit großem Elan aus der Kabine und belohnten sich schnell. Zunächst drückte Yvonne Zielinski eine Flanke von Alina Abdii per Kopf zum Ausgleich ins Weinberger Tor (51.), dann sorgte Kiki Scholten sogar für den schnellen Doppelschlag und die 2:1-Führung für Borussia (53.). In der Folge agierten die Gäste selbstbewusster und hatte das Spiel im Griff. Gute Konterchancen wurden zunächst nicht genutzt, ehe die eingewechselte Emily Tichelkamp mit zwei Treffern in der Nachspielzeit die Partie entschied (90.+2/90.+3).