Ein Blick auf die Gladbach-Talente. – Foto: Thomas Haesler

Borussias ehemalige U23-Spieler sind auf großer Wechseltour In diesem Sommer tut sich so einiges bei den Spielern, die einst vor allem in Borussias U23 aktiv waren. Semir Telalovic ist nur einer von ihnen, auch Conor Noß, Marcel Benger und Marvin Schulz haben neue Klubs. Verlinkte Inhalte Regionalliga West Borussia MG II

Semir Telalovic hat in den vergangenen Jahren am eindrucksvollsten bewiesen, dass das Ende bei Borussia Mönchengladbach der Anfang einer vorzeigbaren Karriere sein kann. Nach einem noch misslungenen Ausflug zu den Blackburn Rovers ging es für den Angreifer im vergangenen Sommer nach Ulm, für den SSV erzielte er zwölf Zweitligatore.

Durch den Abstieg öffnete sich eine neue Tür, Telalovics Arbeitgeber ist zur neuen Saison der 1. FC Nürnberg. Dass er sich auch unter Trainer Miroslav Klose durchsetzen wird, ist dem 25-Jährigen zuzutrauen. Telalovic ist einer von zahlreichen Ex-Borussen, die in diesem Sommer den Verein wechseln und in Gladbach einst an der Schwelle zum Profifußball standen. Gespielt haben sie in erster Linie in der U23, bei manchen reichte es zumindest zum Bundesliga-Debüt. Das feierte Conor Noß 2021 unter Adi Hütter. Nach zwei Jahren beim FC Blau-Weiß Linz in Österreich hat sich der mittlerweile 24-Jährige dem MSV Duisburg angeschlossen. In der Dritten Liga bekommt er es unter anderem mit Rot-Weiss Essen und seinem Kumpel Torben Müsel zu tun, einem weiteren Ex-Borussen.

Eine Liga höher dürfte in der Kabine von Preußen Münster demnächst die eine oder andere Gladbach-Anekdote ausgetauscht werden. In Marcel Benger (kommt vom SC Verl) und Marvin Schulz (Holstein Kiel) wechselten zwei Ex-Borussen zum Zweitligisten. Charalambos Makridis spielt bereits seit 2024 dort. Preußen löst damit Holstein Kiel als Sammelbecken ehemaliger Gladbacher ab. Neuer Trainer ist in Alexander Ende der ehemalige Coach der U19 von Borussia. In Kiel kickte einst auch Ba-Muaka Simakala. Unter Dieter Hecking machte der Offensivspieler 2017 sein bis heute einziges Bundesligaspiel. Ein weiteres dürfte nicht hinzukommen, mit 28 Jahren zieht es Simakala in diesem Sommer zu Araz-Nakhchivan in die erste Liga Aserbaidschans – es ist der bislang außergewöhnlichste Wechsel eines Ex-Borussen in diesem Sommer.