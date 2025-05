Borussia zu Gast beim SV Glehn: Das sagt Roland Virkus

Noch bevor der Ligabetrieb für den SV Glehn am 1. Juni offiziell abgeschlossen ist, steht ein waschechtes Highlight vor der Tür. Am kommenden Montag (26. Mai) ist Bundesligist Borussia Mönchengladbach zu Gast. Der Jüchener Geschäftsführer Roland Virkus hat sich bereits mit Vorfreude zu der Partie geäußert.

Mit 45 Zählern elf Punkte mehr als in der Vorsaison, in der Tabelle geklettert von Platz 14 auf Rang zehn – aber so richtig zufrieden waren die Verantwortlichen von Borussia Mönchengladbach nach dem Finale der Bundesliga-Saison 2024/25 nicht. Obwohl die Fans im Borussia-Park nach dem 0:1 zum Abschluss gegen den VfL Wolfsburg die FohlenElf stimmungsvoll verabschiedeten, hatten nicht nur Borussias Geschäftsführer Sport Roland Virkus und Trainer Gerardo Seoane das Gefühl, etwas liegengelassen zu haben. „Wir haben uns vor der Saison ein ambitioniertes Ziel gesetzt, die Einstelligkeit. Das haben wir nicht erreicht“, sagte Virkus nach der Partie gegen die „Wölfe“, gegen die die Borussia vor 30 Jahren im DFB-Pokalfinale 1995 (3:0) ihren bislang letzten Titel geholt hatte: „Es gilt jetzt, die Dinge sacken zu lassen, Emotionen auszublenden und nüchtern zu analysieren.“

Diese Analyse wird sicher dann über den eigentlichen Saisonabschluss hinausgehen, der für die Borussia nach den Freundschaftsspielen bei Eintracht Rheine (21. Mai) und Borussia Neunkirchen (23. Mai) am 26. Mai um 18:00 Uhr quasi vor der Haustür stattfindet – beim SV Glehn im Sportpark an der Johannes-Büchner-Straße. „Wir freuen uns auf dieses Freundschaftsspiel zum Ende der Saison und darauf, möglichst viele Borussia-Fans in unmittelbarer Nachbarschaft zu Mönchengladbach begrüßen zu dürfen. Ich habe ein großes Herz für den Amateurfußball und schaue mir nach wie vor gerne sonntags die Spiele meiner Söhne auf den Sportplätzen in der Umgebung an“, sagt Roland Virkus: „Mir gefällt die direkte, pure Art, Fußball zu erleben – und ich freue mich darauf, zum Abschluss der Saison mit der Mannschaft der ‚Fußball-Basis‘ einen Besuch abzustatten.“

Kleindienst wird fehlen

Wer in Glehn allerdings nicht auf dem Rasen zu sehen sein wird, ist Tim Kleindienst. Der Angreifer fällt wegen einer im vorletzten Saisonspiel bei Bayern München erlittenen Knieverletzung mit Meniskusbeteiligung und der notwendigen Operation mehrere Monate aus. Kleindienst, der vor Saisonbeginn vom 1. FC Heidenheim zur Borussia gekommen war, ist die positivste Personalie der zurückliegenden Saison. Er überzeugte auf Anhieb als großer Antreiber, Führungsspieler und treffsicherer Torjäger. Insgesamt gelangen dem 29-Jährigen in 31 Bundesliga-Spielen 16 Tore. Mit seinen Leistungen überzeugte „Smallservice“ auch Bundestrainer Julian Nagelsmann und schaffte den Sprung in die Nationalmannschaft. Dort gelangen ihm in den ersten sechs Länderspielen vier Tore. Beim Final Four der Nations League (4. bis 8. Juni) muss Julian Nagelsmann jetzt ebenso auf Tim Kleindienst verzichten wie die Borussia zu Beginn der kommenden Saison. „Die Verletzung von Tim ist eine bittere Nachricht – für ihn persönlich und für uns. Wir werden ihn bei der Regeneration nach der OP bestmöglich unterstützen und ihm dabei helfen, wieder so stark auf den Platz zurückzukehren, wie wir ihn in seiner ersten Saison bei uns erlebt haben“, erklärte Roland Virkus.

Im Rückblick auf die Saison 2024/25 sagte der Geschäftsführer: „Es war nicht alles schlecht. Dreiviertel der Saison haben wir gut performt, im letzten Viertel dann nicht mehr. Jetzt müssen wir klar und ehrlich miteinander umgehen und fragen: Woran hat es gelegen? Es gab viele gute Ansätze, aber es gibt immer noch viele Steine, die wir aus dem Weg räumen müssen. Wir alle müssen selbstkritisch mit uns umgehen, auch die Mannschaft.“ Auch wenn die Endphase der Saison nicht zufriedenstellend verlief, war dennoch eine deutliche Entwicklung zu erkennen, auf die es aufzubauen gilt. „Es gab viele Punkte, die positiv zu bewerten sind“, sagte auch Trainer Gerardo Seoane.

Über weite Strecken der Saison trat die Mannschaft defensiv deutlich stärker und geschlossener auf als in der Vorsaison, in der die Borussia zudem nach eigener Führung noch 31 Punkte verspielt hatte. In der aktuellen Saison hatte sie dagegen aus den ersten 14 Führungen 13 Siege gemacht und – unter anderem nach einer Serie von vier Auswärtssiegen in Folge – nach 27 Spieltagen sogar auf Platz fünf gelegen. Bei den Fans keimten Hoffnungen von einer Rückkehr nach Europa auf. Doch dann blieb die FohlenElf in den letzten sieben Saisonspielen ohne Sieg, holte trotz vier weiterer Führungen nur noch zwei Punkte und kassierte 17 Gegentore. Das waren 2,4 Gegentreffer pro Spiel statt weniger als 1,5 in den 27 Spielen zuvor.

Zu den positiven Aspekten gehört außerhalb des Platzes der riesige Zuspruch der Fans. Erstmals pilgerten in der Saison 2024/25 mehr als 900.000 Zuschauer in einer Spielzeit in den Borussia-Park. Der Schnitt von 53.101 Besuchern pro Spiel – bei einer maximalen Kapazität von 54.042 Zuschauern – übertraf den bisherigen Rekord aus der Saison 2022/23 von 52.438 Besuchern im Schnitt und bedeutete Rang fünf in der Zuschauertabelle der Liga.