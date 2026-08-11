Borussia zieht drei Talente aus dem „Fohlenstall“ in den Profikader hoch

Mit dem Ende des Trainingslagers hat Borussia Mönchengladbach bekannt gegeben, dass drei Talente ab sofort fest zum Profikader gehören. Zudem wird Tyler Meiser vorerst weiter oben mittrainieren dürfen. Wie Eugen Polanski und Rouven Schröder die Entscheidungen begründen.
Borussia Mönchengladbach hat es sich auf die Fahne geschrieben, in diesem Sommer verstärkt auf die eigene Jugend zu setzen. Beim Trainingsauftakt waren in Dillon Berko, Iaia Manco Danfa, Mathieu Nguefack, Fritz Fleck, Niko Horvat und Edin Biber gleich sechs Talente aus dem „Fohlenstall“ am Start.
Nach dem Trainingslager und der vierten Woche der Vorbereitung hat sich der Klub dazu entschlossen, drei von ihnen fest nach oben zu ziehen und mit einem Kaderplatz bei den Profis zu belohnen: Danfa, Nguefack und Fleck haben nun ihren Platz in der Kabine der Lizenzmannschaft.
„Sie haben es sich absolut verdient, künftig fest zu unserem Kader zu gehören. Ihre Jugendlichkeit, ihre Intensität und ihr Stil geben uns schon jetzt eine Menge, und ich freue mich darauf, sie in ihrer Entwicklung weiter zu begleiten“, kommentierte Eugen Polanski die Entscheidung.
Vor allem bei Angreifer Danfa und Mittelfeldspieler Nguefack war in den vergangenen Wochen zu beobachten, wie sie das Pensum physisch und spielerisch bei den Profis mitgehen können. Auch Fleck, der im offensiven Mittelfeld zu Hause ist, setzte immer wieder Akzente und fiel vor allem beim Testspiel bei Hansa Rostock (3:1) nach seiner Einwechslung mit klugen Pässen auf.
„Die drei Jungs, die wir jetztnach oben ziehen, verstärken unseren Kader mit ihren fußballerischen Fähigkeiten, aber auch mit ihrer Art“, sagte Rouven Schröder. Und weiter: „Wir haben einen großen Fundus toller Talente. Jeder kann, darf und soll sich die ganze Saison für die Lizenzmannschaft empfehlen. Grundsätzlich junge Fohlen bei den Profis zu integrieren, ist für unseren eingeschlagenen Weg elementar.“
Während Danfa, Nguefack und Fleck ihrem Traum vom Bundesligafußball nun einen Schritt näher sind, werden Berko, Horvat (beide U23) und Biber (U19) zurückkehren zu ihren jeweiligen Teams. Horvat war bereits vor dem Trainingslager der Profis in den Spielbetrieb der U23 eingestiegen. Biber hat mit seinen 17 Jahren noch viel Zeit, sich in der U19 zu entwickeln.
Berko (20 Jahre) bekam in der Vorbereitung zwar viel Spielzeit bei den Profis, aber gleichzeitig auch seine Grenzen aufgezeigt. Am Mittwoch sagte Polanski in einer Medienrunde über den Außenverteidiger: „Er hatte am Anfang ein bisschen Probleme, aus sich rauszukommen. Im Großspielfeld wird es deutlich besser und man sieht, dass er auf dem Niveau gegen die Gegner, die wir hatten, auch auffallen kann.“
Der 19-jährige Innenverteidiger Tyler Meiser, der kurzfristig für den verletzten Fabio Chiarodia (Muskelfaserriss im Oberschenkel) eingesprungen war, wird vorerst weiter am Training der Profis teilnehmen – und hat dadurch die Chance, an die guten Eindrücke aus dem Testspiel gegen die TSG Hoffenheim (4:1) anzuknüpfen.