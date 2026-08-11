Borussia zieht drei Talente aus dem „Fohlenstall“ in den Profikader hoch Drei Spieler aus dem Fohlenstall von Borussia Mönchengladbach sind ab sofort Teil des Profikaders. Das sagen die Verantwortlichen. von RP / Von Hannah Gobrecht und Karsten Kellermann · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser

Unter anderem Fritz Fleck sind ab sofort Teil des Profikaders. – Foto: Borussia Mönchengladbach

Mit dem Ende des Trainingslagers hat Borussia Mönchengladbach bekannt gegeben, dass drei Talente ab sofort fest zum Profikader gehören. Zudem wird Tyler Meiser vorerst weiter oben mittrainieren dürfen. Wie Eugen Polanski und Rouven Schröder die Entscheidungen begründen.

Borussia Mönchengladbach hat es sich auf die Fahne geschrieben, in diesem Sommer verstärkt auf die eigene Jugend zu setzen. Beim Trainingsauftakt waren in Dillon Berko, Iaia Manco Danfa, Mathieu Nguefack, Fritz Fleck, Niko Horvat und Edin Biber gleich sechs Talente aus dem „Fohlenstall“ am Start. Nach dem Trainingslager und der vierten Woche der Vorbereitung hat sich der Klub dazu entschlossen, drei von ihnen fest nach oben zu ziehen und mit einem Kaderplatz bei den Profis zu belohnen: Danfa, Nguefack und Fleck haben nun ihren Platz in der Kabine der Lizenzmannschaft.

„Sie haben es absolute verdient“ – Eugen Polanski „Sie haben es sich absolut verdient, künftig fest zu unserem Kader zu gehören. Ihre Jugendlichkeit, ihre Intensität und ihr Stil geben uns schon jetzt eine Menge, und ich freue mich darauf, sie in ihrer Entwicklung weiter zu begleiten“, kommentierte Eugen Polanski die Entscheidung. Vor allem bei Angreifer Danfa und Mittelfeldspieler Nguefack war in den vergangenen Wochen zu beobachten, wie sie das Pensum physisch und spielerisch bei den Profis mitgehen können. Auch Fleck, der im offensiven Mittelfeld zu Hause ist, setzte immer wieder Akzente und fiel vor allem beim Testspiel bei Hansa Rostock (3:1) nach seiner Einwechslung mit klugen Pässen auf.