Borussia zeigt sich in der Stadt

Borussia Mönchengladbach: Winfried Schäfer ist stolz, ein Teil des Projekts zu sein. Gegenüber dem Eingang zum Hans-Jonas-Park am Sonnenhausplatz in der Mönchengladbacher Altstadt reckt er den Uefa-Pokal in die Luft, aus dem ikonischen Foto aus dem Jahr 1979, als Schäfer mit Gladbach die Trophäe gewann, ist ein riesiges Wandbild geworden.

Auch Wolfgang Kleff, einst der Mann hinter der Galdbacher Torfabrik, ist auf einem Graffiti-Gemälde, im Fachjargon Mural genannt, verewigt. An der Bahnhofstraße in Rheydt zeigt dieses das Bild der ersten Meisterschaft, Kleff war der Meisterkeeper der Gladbacher. „Glorreiche Borussia“ steht über dem Bild der Champions von 1970.

An neun Stellen im Stadtgebiet finden sich inzwischen solche Artefakte, weitere werden folgen. Ikonische Bilder der Vereinsgeschichte sind ebenso wie bekannte Nordkurven-Logos und Wappen des Klubs an Häuserwänden oder anderen großen Flächen zu überlebensgroßen Motiven geworden.

„Die Aktion ist klasse. Nicht nur, weil wir als Spieler dadurch gewürdigt werden. Die, die Bilder gemacht haben, sind treue Fans des Vereins. Die Bilder spiegeln den Geist des Vereins wider. Ich hoffe, die aktuelle Generation der Borussen schaut sich das genau an – den Geist, der dahinter steckt, wollen alle wieder auf dem Rasen sehen“, sagt Kleff.

„Es geht darum, den Klub in der Stadt sichtbar zu machen“, heißt es aus der Fanszene. Und zwar nachhaltig, denn die Bilder bleiben über den Geburtstag des Klubs hinaus erhalten. Dutzende Künstler aus der Fanszene haben ehrenamtlich mitgewirkt.

Einen derartigen Doppelpass zwischen der aktiven Fanszene und dem Klub gab es noch nicht. Borussia hat geholfen, Flächen zu organisieren, teilweise haben sich aber auch Eigentümer gemeldet und angefragt, ob sie Flächen für die Aktion zur Verfügung stellen können.

Ein Anstoß für die Bilder-Aktion kam aus England. In Städten wie Liverpool, Manchester oder Norwich sind solche Bilder der Ikonen der Städte aus der Fußball- und der Musikszene zu finden. In Norwich ist unter anderem der frühere Gladbach-Trainer Daniel Farke an der Wand eines Pubs verewigt. Das kam auch bei Borussia an.

Doch auch in Gladbach haben Wandbilder Tradition. So gibt es das Mural von Künstler Jospeh Beuys und dem Architekten des Museums Abteiberg, Hans Holbein, an der freien Hauswand direkt hinter dem Wegweiserschild zum Museum am Johann-Peter-Boelling-Platz. Besprüht wurde die Fassade 2019 von Philipp Kömen.

Spürbar sichtbar

„Borussia ist ja auch schon sichtbar in der Stadt, unter anderem durch das große Günter-Netzer-Bild an der Fassade des ‚Manamana‘, durch verschiedene Denkmäler wie zum Beispiel in Eicken, durch die Raute auf Garagentoren oder Fahnen in den Gärten. Aber zum Geburtstag soll das noch mal gesteigert werden“, sagt Borussias Geschäftsführer Markus Aretz. „Wir sind ganz bewusst rausgegangen in die Stadt. Borussia ist ein Teil von Mönchengladbach, es geht um Heimat und Verbundenheit mit der Stadt.“

Das wird auch mit dem Jubiläumstrikot deutlich gemacht, das der Klub am Mittwoch präsentiert hat. In den Stoff des Leibchens, das die Borussen beim Jubiläumsspiel gegen den FC Valencia tragen werden, sind markante Wahrzeichen der Stadt Mönchengladbach eingearbeitet. „Das ist eine Hommage an Borussias Herkunft und Geschichte am Niederrhein“, heißt es in der Medienmitteilung des Klubs zum Trikot.

Im Vorfeld der eigentlichen Festtage am 1. und 2. August rufen die Fans zudem dazu auf, die Stadt in den Farben des Klubs zu schmücken. „Hängt eure Fahnen, Trikots, Schals oder alles, was ihr mit Borussia verbindet, nach draußen. Organisiert Girlanden, werdet kreativ, bastelt Plakate, Banner oder eigene Fahnen. Zeigt allen, die unsere Stadt besuchen, dass das bekannteste Kind Mönchengladbachs bald Geburtstag feiert“, heißt es in einem Aufruf des FPMG Supporters Club und der Ultra-Gruppierung Sottocultura.

„Es ist schön, dass wir als Fanszene und der Verein Borussias Geburtstag gemeinsam zelebrieren“, ist aus der Fanszene zu hören. Schon zum 120. Geburtstag war das geplant, jetzt wurde die in der Corona-Zeit verworfene Idee umgesetzt.

Das ist Borussias Jubiläums-Programm

Freitag, 1. August

Ab 16 Uhr Fantreffen im Biergarten

Ab 17.30 Uhr Borussia-Legenden auf goldenem Teppich

18.45 Uhr Enthüllung einer Statue

19.30 Uhr Team-Vorstellung und Fan-Party

Samstag, 2. August

Ab 11 Uhr Familientag am Stadion

19.50 Uhr Jubiläums-Zeremonie

20.30 Uhr Spiel FC Valencia