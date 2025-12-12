Borussia will Wiedergutmachung – VfL Nauen sucht den Weg zurück

Borussia Brandenburg steht nach der 1:2-Niederlage in Pankow unter Zugzwang. Die Mannschaft, die in der Hinrunde immer wieder durch offensive Wucht überzeugte, tat sich zuletzt schwer und konnte die frühe Zwei-Tore-Führung des Gegners nicht mehr egalisieren. Leon Runau’s Treffer in der 55. Minute brachte zwar Hoffnung zurück, doch Borussia fand nicht mehr den Weg zum Ausgleich.

Nun kommt Einheit Perleberg – und bringt Rückenwind mit. Der 2:1-Auswärtssieg gegen Saarmund war ein Charaktertest. Justin Abert stellte mit zwei Treffern in der 25. und 80. Minute die Weichen, während Pepe Drzymalski kurz vor Schluss verkürzte. Perleberg zeigte dabei eine taktisch reife Vorstellung und nutzte seine Umschaltmomente mit beeindruckender Effizienz.

Für Borussia bedeutet die Partie ein emotionaler Wendepunkt. Die Mannschaft will verhindern, dass der Weg nach oben endgültig abreißt. Perleberg hingegen kann mit einem weiteren Sieg den Anschluss an das breite Mittelfeld festigen. Beide Teams gehen mit gegensätzlichem Momentum ins Duell – der Ausgang könnte entsprechend offen sein.

---