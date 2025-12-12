Borussia will Wiedergutmachung – VfL Nauen sucht den Weg zurück

Zum Jahresende stehen in der Landesklasse West noch zwei richtungsweisende Nachholspiele an, die nicht nur die Tabelle abrunden, sondern vor der Winterpause wichtige Schlaglichter setzen. Borussia Brandenburg empfängt Einheit Perleberg. Der VfL Nauen sucht im Heimspiel gegen den SV Babelsberg 03 II den Anschluss an die Spitze. Die Spannung ist hoch – denn für alle vier Mannschaften geht es um mehr als nur drei Punkte: Es geht um Stimmung, Stabilität und ein möglichst gutes Gefühl für die Winterpause.
Borussia Brandenburg steht nach der 1:2-Niederlage in Pankow unter Zugzwang. Die Mannschaft, die in der Hinrunde immer wieder durch offensive Wucht überzeugte, tat sich zuletzt schwer und konnte die frühe Zwei-Tore-Führung des Gegners nicht mehr egalisieren. Leon Runau’s Treffer in der 55. Minute brachte zwar Hoffnung zurück, doch Borussia fand nicht mehr den Weg zum Ausgleich.
Nun kommt Einheit Perleberg – und bringt Rückenwind mit. Der 2:1-Auswärtssieg gegen Saarmund war ein Charaktertest. Justin Abert stellte mit zwei Treffern in der 25. und 80. Minute die Weichen, während Pepe Drzymalski kurz vor Schluss verkürzte. Perleberg zeigte dabei eine taktisch reife Vorstellung und nutzte seine Umschaltmomente mit beeindruckender Effizienz.
Für Borussia bedeutet die Partie ein emotionaler Wendepunkt. Die Mannschaft will verhindern, dass der Weg nach oben endgültig abreißt. Perleberg hingegen kann mit einem weiteren Sieg den Anschluss an das breite Mittelfeld festigen. Beide Teams gehen mit gegensätzlichem Momentum ins Duell – der Ausgang könnte entsprechend offen sein.
Der VfL Nauen steht trotz weiterhin starker Tabellenposition vor einer mental anspruchsvollen Aufgabe. Die 0:3-Niederlage zuletzt beim FSV Babelsberg 74 wirkte wie ein Schlag ins Kontor. Schon der frühe Gegentreffer durch Moritz Göring in der 4. Minute brachte die Mannschaft aus dem Rhythmus, der Treffer von Pierre König in der 52. Minute erhöhte den Druck, und spätestens mit dem 3:0 durch Felix Reichert in der 85. Minute war klar, dass der VfL an diesem Tag nicht an seine gewohnte Dominanz herankam. Die Rote Karte gegen Nick Halt in der 90. Minute verstärkte den bitteren Gesamteindruck.
Nun steht das Team vor der Aufgabe, die Hinrunde dennoch positiv zu beenden – und das gegen eine Mannschaft, die trotz ihrer Tabellensituation immer wieder für Überraschungen sorgt. Der SV Babelsberg 03 II zeigte zuletzt gegen Golm enorme Moral: Nach einem 0:2-Rückstand kämpfte sich das Team innerhalb weniger Minuten zurück, glich durch Fin Frederik Slabon und Philipp Kruggel aus, ehe die Rote Karte gegen Erblin Luta das Spiel kippte. In der 90.+4 Minute kassierte Babelsberg II zwar das 2:3 durch Paul Lubner, doch der Auftritt sendete ein klares Signal: Diese Mannschaft gibt sich niemals geschlagen.
Nauen geht als Favorit ins Spiel, aber die Gäste kommen mit Mut und Widerstandskraft. Für den VfL ist es die Chance zur Korrektur und ein möglicher Schritt zurück ins Selbstvertrauen, ehe die Winterpause beginnt.
