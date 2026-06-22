Borussia Welzow überzeugt, ein Spielabbruch, 1. FC Guben II siegt 4:3

SpG Groß Kölzig/Gahry/Döbern – SpG Groß Gaglow/TSV Cottbus abgebrochen

Die Begegnung zwischen der SpG Groß Kölzig/Gahry/Döbern und der SpG Groß Gaglow/TSV Cottbus wurde abgebrochen.

SpG Drebkau/Kausche – SV Eiche Branitz 0:0

78 Zuschauer sahen in Drebkau eine Partie ohne Treffer. Beide Mannschaften konnten ihre Chancen nicht nutzen beziehungsweise ließen in der Defensive nichts zu. So blieb es über die gesamte Spielzeit beim torlosen Unentschieden, mit dem beide Teams jeweils einen Punkt verbuchten.

SV Fichte Kunersdorf – VfB Cottbus 97 2:1

Vor 80 Zuschauern setzte sich der SV Fichte Kunersdorf in einer bis in die Schlussphase offenen Begegnung mit 2:1 gegen den VfB Cottbus 97 durch. Den ersten Treffer erzielte Raik Hugler in der 30. Minute, als er die Gastgeber mit 1:0 in Führung brachte. Nach dem Seitenwechsel gelang dem VfB Cottbus 97 der Ausgleich. Maurice-Andre Stein traf in der 65. Minute zum 1:1. Lange deutete vieles auf eine Punkteteilung hin, ehe Tobias Graske in der 87. Minute den entscheidenden Treffer zum 2:1-Endstand erzielte.

SpG Briesen/Dissen – FSV Viktoria 1897 Cottbus 2:2

Die Zuschauer bekamen eine ausgeglichene Begegnung zu sehen, in der sich keine Mannschaft entscheidend absetzen konnte. Die Gäste gingen in der 22. Minute durch Maximilian Melcher mit 1:0 in Führung. Bereits sieben Minuten später stellte Christian Rinza in der 29. Minute den Ausgleich zum 1:1 her. Im zweiten Durchgang brachte Niklas Kiesow den FSV Viktoria 1897 Cottbus in der 70. Minute erneut nach vorne. Die Gastgeber gaben sich jedoch nicht geschlagen und kamen kurz vor Schluss durch Tobias Kaiser in der 88. Minute noch zum 2:2-Ausgleich.

SpG Kahren/Laubsdorf – SG Blau-Weiß Schorbus 4:2

In Kahren sahen die 50 Zuschauer eine ereignisreiche Anfangsphase mit vier Toren in den ersten 42 Minuten. Bereits in der 5. Minute brachte Jasem Abod die Gäste mit 1:0 in Führung. Die Antwort der Gastgeber folgte schnell: Niklas Lobedan erzielte in der 8. Minute das 1:1. Doch nur zwei Minuten später lag Schorbus wieder vorne, nachdem Muthanna Al-Ramla in der 10. Minute zum 2:1 getroffen hatte. Kurz vor der Pause drehte die Spielgemeinschaft die Begegnung. Zunächst glich Julian Lobedan in der 39. Minute zum 2:2 aus. Nur drei Minuten später erzielte Nico Adomeit in der 42. Minute die erstmalige Führung der Gastgeber. Den Schlusspunkt setzte Lucas Seidel, der in der 90. Minute zum 4:2-Endstand traf.

LSV Neustadt/Spree – SV Wacker 09 Ströbitz II 4:1

Der LSV Neustadt/Spree feierte vor 65 Zuschauern einen deutlichen Heimsieg, obwohl die Entscheidung erst in der Schlussphase fiel. Bereits in der 8. Minute brachte Florian Franke die Gastgeber mit 1:0 in Führung. Lange blieb dieser Spielstand bestehen, ehe Alexander Julle in der 66. Minute per Foulelfmeter zum 1:1 ausglich. Die Antwort des LSV ließ nicht lange auf sich warten. Ahmad Azad traf in der 72. Minute zum 2:1. Nur vier Minuten später erhöhte Lukasz Machinka in der 76. Minute auf 3:1. Für den Endstand sorgte schließlich Luca-Simon Dönnicke, der in der 87. Minute zum 4:1 erfolgreich war.

BSV Chemie Tschernitz – 1. FC Guben II 3:4

Die 90 Zuschauer in Tschernitz erlebten die wohl spektakulärste Begegnung des Spieltags. Der 1. FC Guben II schien lange einem ungefährdeten Auswärtssieg entgegenzusteuern, musste am Ende jedoch noch um die drei Punkte bangen. Philipp Nakoinz brachte die Gäste in der 12. Minute mit 1:0 in Führung. In der 32. Minute erhöhte Severin Falk auf 2:0. Nach dem Seitenwechsel baute Philipp Nakoinz mit seinem zweiten Treffer in der 57. Minute den Vorsprung sogar auf 3:0 aus. Doch der BSV Chemie Tschernitz kämpfte sich eindrucksvoll zurück. Colin Paulitz verkürzte in der 78. Minute auf 1:3 und traf nur drei Minuten später in der 81. Minute auch zum 2:3. Die Hoffnung auf den Ausgleich hielt jedoch nur kurz, denn Dennis Diehl stellte in der 83. Minute den Zwei-Tore-Abstand wieder her. In der Schlussminute machte es Colin Paulitz mit seinem dritten Treffer des Tages noch einmal spannend. Sein Tor in der 90. Minute bedeutete das 3:4, doch zu mehr reichte es für die Gastgeber nicht mehr.

SV Borussia 09 Welzow – FSV Spremberg 1895 5:0

Der SV Borussia 09 Welzow zeigte vor 50 Zuschauern eine überzeugende Vorstellung und feierte den höchsten Sieg des Spieltags. Den Auftakt machte Tim Boslau, der in der 17. Minute zum 1:0 traf. In der 30. Minute erhöhte Tom Hoffmann auf 2:0. Kurz vor dem Halbzeitpfiff sorgten die Gastgeber für die Vorentscheidung. Paul Jentsch traf in der 45.+1 Minute zum 3:0, ehe Tom Hoffmann mit seinem zweiten Treffer in der 45.+3 Minute sogar das 4:0 erzielte. Auch im zweiten Durchgang blieb Welzow überlegen. Den Schlusspunkt setzte Willy Grohme, der in der 86. Minute den Treffer zum 5:0-Endstand markierte. Damit feierte Borussia Welzow einen souveränen Heimsieg.