Borussia verliert spät in Berlin – Trainer Spengler trotzdem zufrieden

Nach dem Seitenwechsel kamen die Borussia druckvoller aus der Kabine. Den ersten Abschluss verzeichnete Miray Cin, deren Versuch in den Armen von Wagner landete. Etwas später brachte Gerber eine scharfe Hereingabe in den Strafraum, Berlins Torhüterin ließ den Ball abprallen, doch niemand war zur Stelle, um die Situation zu verwerten.

Mit zunehmender Spielzeit erhöhte die Viktoria die Schlagzahl. Nach einer Flanke von der rechten Seite zielte Anna Höfker aufs rechte Eck, doch Frehse reagierte glänzend und lenkte den Ball zur Seite. In der 82. Minute bot sich Ugochukwu die große Gelegenheit zur Führung, jagte das Leder aber aus zwölf Metern freistehend über den Kasten. Vier Minuten später ging Viktoria aber doch in Führung. Nach einem Pass auf die linke Seite hatte Kim Urbanek viel Platz und jagte den Ball zum 1:0 aus spitzem Winkel ins lange Eck.