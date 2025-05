Borussia Veens Terlinden feiert Comeback

Aus Sicht der Bezirksliga-Fußballer von Borussia Veen hatte die Partie beim TSV Bockum am drittletzten Spieltag erst in der 68. Minute den ersten richtigen Höhepunkt. Da wurde nämlich der lange vermisste Felix Terlinden eingewechselt. Die Knieverletzung des Goalgetters stellte sich als doch nicht so dramatisch heraus. „Felix war jetzt zum finalen Arztgespräch. Und es hat sich wohl nur der Knorpel verändert, er kann wieder Sport machen“, erläuterte Kapitän Ken Klemmer.