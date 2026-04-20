Borussia Veens Felix Terlinden „außer Rand und Band“

Es war kein spielerisches Feuerwerk, das die Veener abrannten, aber sie waren in der Chancenverwertung brutal effektiv. Wisniewski: „Das Spiel gegen den Ball hat super geklappt, wir haben sehr viele Fehler provoziert.“

Terlinden muss nach seinem Fünferpack übrigens „nur“ eine Kiste Kaltgetränke ausgeben, eine zweite blieb ihm erspart. Es gibt die interne Abmachung, dass mit dem dritten oder sechsten persönlichen Torerfolg eine Kiste fällig ist. „Felix gibt bestimmt gerne einen aus. Er ist nicht nur auf dem Platz sehr mannschaftsdienlich“, weiß Wisniewski.