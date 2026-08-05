Borussia Veen zeigt sich in beeindruckender Frühform

Nach der Pause änderte sich das Bild etwas. Beide Mannschaften wechselten mehrfach durch, wodurch der Spielfluss etwas verloren ging. „Wir wollten verschiedene Positionen ausprobieren. Dadurch gab es ein paar Unstimmigkeiten. Am Ende haben wir sie dann auch ein Stück weit zu ihren Toren eingeladen“, sagte der Veener Coach.

Den positiven Gesamteindruck schmälert das für Wisniewski allerdings nicht. Vielmehr sieht er seine Mannschaft auf einem guten Weg Richtung Saisonstart. Vor der Bezirksliga-Premiere stehen nun noch zwei wichtige Tests an. Am Dienstagabend gastieren die „Krähen" bei Viktoria Winnekendonk, ehe am Sonntag gegen Tönisberg die Generalprobe steigt.