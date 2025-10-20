Borussia Veen: Wiedemann-Tor kommt zu spät

Beschweren dürfen sich die Hausherren nicht über die Schlappe. Es war ein Rückfall in alte Zeiten. Die Veener verschliefen die Anfangsphase, es wurden so gut wie keine Ideen mit Ball umgesetzt.

In einer chancenarmen Hälfte trafen Torben Schellenberg aus dem Gefühl heraus (18.) sowie Fabian Rasch per Kopf (35.). Das Trainerduo Alexander Wisniewski sowie Lukas Höptner wechselte die Grundausrichtung zur zweiten Hälfte von einem 4-4-2 auf ein 3-5-2 und brachte drei neue Spieler. So richtig besser wurde es zunächst aber nicht. Erst nach dem 3:0 durch Sander Jacobs (61.) wurde Veen etwas stärker. Zu mehr als zum Ehrentor durch George Michael Wiedemann (72.) reichte es aber nicht mehr. Es spielten: Keusemann; Klemmer, Münzner (46. J. Höptner), Willemsen, van Bonn (62. Conrad), Gietmann, Quernhorst, Büren (46. Balonier), van Huet (46. Wiedemann), Lange (66. van den Brock), Terlinden.