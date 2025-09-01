Borussia Veen wartet weiter auf den ersten Saisonsieg

Auch am dritten Spieltag war’s nichts mit dem ersten Saison-Sieg für den Bezirksligisten Borussia Veen. Nach zwei Unentschieden standen die Krähen nach dem Heimauftritt gegen den weiterhin verlustpunktfreien VfL Rhede gänzlich mit leeren Händen da. Die Veener unterlagen 1:2 (0:1). „Vorne ist der Wurm drin. Wir müssen mal das 1:0 machen, dann würde es wohl besser laufen“, sagte Kapitän Ken Klemmer. Die Gäste erzielten beide Treffer durch Fernschüsse.