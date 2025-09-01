Borussia Veen wartet weiter auf den ersten Saisonsieg

Auch am dritten Spieltag war’s nichts mit dem ersten Saison-Sieg für den Bezirksligisten Borussia Veen. Nach zwei Unentschieden standen die Krähen nach dem Heimauftritt gegen den weiterhin verlustpunktfreien VfL Rhede gänzlich mit leeren Händen da. Die Veener unterlagen 1:2 (0:1). „Vorne ist der Wurm drin. Wir müssen mal das 1:0 machen, dann würde es wohl besser laufen“, sagte Kapitän Ken Klemmer. Die Gäste erzielten beide Treffer durch Fernschüsse.
Es war über weite Strecken eine ausgeglichene Partie im Stadion am Halfmannsweg. Die Borussia erzielte vor der Pause sogar ein Tor durch Christian Quernhorst, das Schiri Sascha Hoffmann aber einkassierte. Er hatte vor dem Treffer ein Foulspiel von Jan Büren ausgemacht. Die Veener waren da natürlich ganz anderer Meinung. Zudem vergab Tim Lange noch zwei Großchancen. Für Rhede traf Leon Franken (21.).
Nach dem Seitenwechsel sahen die Zuschauer viel Kampf – und das 2:0 für den VfL durch Qwenn Landzaat (66.). Die Borussia mühte sich, spielte in der Vorwärtsbewegung aber oft nicht gradlinig genug. Es fehlte der letzte Schritt zum erfolgreichen Abschluss. Das Anschlusstor nach einer Ecke von Linus van Treek kam zu spät. Philipp van Huet köpfte das 1:2 erst in der Nachspielzeit.
Nun soll am 7. September beim Aufsteiger Hamminkelner SV der erste Saisonsieg bejubelt werden. Anstoß ist um 15.30 Uhr.