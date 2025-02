Borussia Veen verstärkt sich in der Offensive

Kurz vor Wiederbeginn der Bezirksliga meldet Borussia Veen, aktuell Tabellensiebter der Gruppe 4, den nächsten Sommer-Zugang. Im zweiten Anlauf konnte Jonas van den Brock von Concordia Rheinberg überzeugt werden, sich den „Krähen“ anzuschließen. „Wir wollten ihn schon im vergangenen Jahr zu uns holen“, sagt Ken Klemmer, der sich beim Aufsteiger weiter mit Josef Holland den Posten des Fußball-Obmanns teilt. Der 27-jährige Offensivspieler van den Brock hatte in der Saison 2023/24 für den A-Ligisten 17 Treffer in 24 Partien erzielt. Er ist nach Defensivtalent Noah Langert (A-Jugend, SV Sonsbeck) die zweite Verpflichtung für die neue Spielzeit.

Ein Youngster überzeugt

Thomas Haal wird im Sommer nicht mehr da sein. Der Veener Trainer hört nach dieser Saison auf. Mit Alexander Wisniewski und Lukas Höptner stehen seine Nachfolger schon fest. Haal blickt auf eine „nicht optimale“ Winter-Vorbereitung zurück. „Es haben einfach zu viele Spieler gefehlt.“ Zu den Gewinnern gehört ein A-Jugendlicher. Piet Pabel von der JSG Alpen/Menzelen/Veen überzeugte im Training und in den Testspielen auf der 6er-Position. So darf sich der Youngster durchaus Hoffnung machen, im Bezirksliga-Spiel am Sonntag, 16 Uhr, beim Tabellenfünften Kevelaerer SV dem Kader anzugehören.