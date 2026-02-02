Borussia Veen unterliegt Aufsteiger Weeze in Überzahl

Die personell gebeutelte Borussia aus Veen hat den Rückrunden-Auftakt in der Bezirksliga mit einer 1:2 (1:0)-Niederlage beim abstiegsbedrohten TSV Weeze beendet. Acht Spieler aus der üblichen Startelf fehlten, entsprechend rückten Akteure nach, die zuletzt „hinten dran“ waren. Und genau diese machten ihre Sache zunächst ordentlich.
Die Gäste hatten bereits nach zwölf Minuten Pech mit zwei Lattentreffern und belohnten sich schließlich: Linus van Treek brachte die Gelb-Schwarzen in der 38. Minute mit 1:0 in Führung. „Die erste Halbzeit war sehr souverän. Wir haben das spielerisch gut gemacht und hätten sogar höher führen können“, sagte Trainer Alexander Wisniewski.
Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild. Weeze erhöhte die körperliche Präsenz, agierte sehr robust – von außen übertrug sich eine hitzige Atmosphäre auf das Spiel. „Die hat uns sichtbar beeinflusst“, so Wisniewski. Die „Krähen“ verloren zunehmend den Zugriff, die jungen Spieler ließen sich „einschüchtern“ und kamen kaum noch in die gewohnten Abläufe.
Die Gelb-Rote Karte gegen Weezer Frederik Osterkamp (55.) half den Gästen dabei keineswegs – im Gegenteil. Yannick Gorthmanns verwandelte einen Elfmeter zum Ausgleich (84.). In der Schlussminute drehte der Aufsteiger die Partie: Nach einem langen Ball und einer Standardsituation traf Marcus Wildmann zum 2:1-Endstand (90.). „Wenn wir effektiver sind, musst du dieses Spiel nicht verlieren“, so der Coach. Zum ersten Heimspiel soll sich die Personallage für den Tabellensiebten wieder verbessern.
