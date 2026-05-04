Borussia Veen trifft zu oft die falschen Entscheidungen

Auch wenn das Ergebnis enttäuschend ist, richtet sich der Blick im Krähendorf weiter nach vorne. „Wir wollen im Endspurt nichts herschenken – anders als in der vergangenen Saison“, betonte Klemmer. „Unser Ziel ist es, die Punktzahl aus dem Vorjahr zu übertreffen. Und ich würde mir wünschen, dass wir noch auf Platz fünf springen und Rindern abfangen.“ Vier Punkte trennen den Tabellensechsten vom Klever Konkurrenten. Gleichzeitig möchte sich die Mannschaft nichts nachsagen lassen: „Wir wollen auf keinen Fall den Eindruck erwecken, dass wir den Abstiegskampf beeinflussen.“