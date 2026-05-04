Borussia Veen trifft zu oft die falschen Entscheidungen

Borussia Veen ist am 30. Bezirksliga-Spieltag zu Hause nicht über ein 1:1 (1:1) gegen den Abstiegskandidaten Westfalia Anholt hinausgekommen. Vor allem in der ersten Halbzeit waren die „Krähen“ die klar tonangebende Mannschaft. Die Gelb-Schwarzen bestimmten das Spielgeschehen, kamen immer wieder mit Tempo über die Außenbahnen und setzten die gegnerische Kette unter Druck. Doch im letzten Drittel fehlte die Konsequenz.
„Wir haben oft die falschen Entscheidungen getroffen“, erklärte Kapitän Ken Klemmer selbstkritisch. Mit dem ersten gefährlichen Abschluss gingen die Gäste aus Isselburg in Führung. Oliver Paus traf in der 28. Minute zum 0:1 – begünstigt durch eine schläfrige Defensivaktion der Gastgeber. Veen zeigte die richtige Reaktion und schlug noch vor dem Halbzeitpfiff zurück. Marius Gietmann erzielte in der 39. Minute den verdienten Ausgleich.
Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich eine offenere Partie. Beide Teams agierten mit „offenem Visier“, suchten immer wieder den Weg nach vorne – allerdings zu häufig mit langen Bällen. Klare Torchancen blieben auf beiden Seiten Mangelware, sodass es am Ende beim Remis blieb.
Auch wenn das Ergebnis enttäuschend ist, richtet sich der Blick im Krähendorf weiter nach vorne. „Wir wollen im Endspurt nichts herschenken – anders als in der vergangenen Saison“, betonte Klemmer. „Unser Ziel ist es, die Punktzahl aus dem Vorjahr zu übertreffen. Und ich würde mir wünschen, dass wir noch auf Platz fünf springen und Rindern abfangen.“ Vier Punkte trennen den Tabellensechsten vom Klever Konkurrenten. Gleichzeitig möchte sich die Mannschaft nichts nachsagen lassen: „Wir wollen auf keinen Fall den Eindruck erwecken, dass wir den Abstiegskampf beeinflussen.“