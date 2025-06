Borussia Veen testet gegen zwei Landesligisten

Am 4. Juli, 18.30 Uhr, beginnt beim Bezirksligisten Borussia Veen eine neue Zeitrechnung. Nach dreieinhalb Jahren hat sich Coach Thomas Haal verabschiedet, an dem Freitagabend übernimmt ein Trainer-Duo das Kommando. Mit einer lockeren Einheit plus anschließendem Grillen läuten Alexander Wisniewski und Lukas Höptner die Vorbereitung zur Saison 2025/26 ein.