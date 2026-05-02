Borussia Veen testet gegen Rot-Weiß Oberhausen

Am 7. Juni endete für Borussia Veen mit der Partie bei der SGE Bedurg-Hau die Saison 2025/26. Es folgt eine vierwöchige Sommerpause. Am 5. Juli sieht sich die Mannschaft am Sportplatz am Halfmannsweg wieder. Um 11 Uhr startet die Vorbereitung. Sieben Testspiele hat das Trainerduo Lukas Höptner/Alexander Wisniewski vereinbart.
Eine Woche nach dem Start der Vorbereitung kommt der SV Sonsbeck, der in der Oberliga um den Klassenerhalt kämpft, nach Veen. Das erste Testspiel wird um 15 Uhr angepfiffen. Am 14. Juli, 19.30 Uhr, steht die Partie beim A-Ligisten TuS Haffen-Mehr und am 22. Juli eine ganz besondere Einheit an. Bei Union Kervenheim trainieren die Bezirksliga-Fußballer mit dem Football-Team der Kevelaer Kings.
Vom 24. bis 27. Juli kommen die Borussia-Spieler auf eigener Anlage zu einem Trainingslager zusammen. An dem Sonntag, 13.30 Uhr, schaut Landesligist Viktoria Goch zum Testspiel vorbei. Am 28. Juli, 19.30 Uhr, kommt’s in Veen zum Derby gegen den SV Menzelen. Am 2. August, 15 Uhr, tritt die Borussia auswärts gegen die zweite Mannschaft des Regionalligisten RW Oberhausen an, die kurz vor dem Aufstieg in die A-Liga steht.
Es folgen Spiele beim A-Ligisten Viktoria Winnekendonk (4. August, 19.30 Uhr) und daheim gegen den Bezirksligisten VfL Repelen (9. August, 15 Uhr). Ab dem 16. August wird dann wieder um Punkte gespielt.
In der laufenden Saison steht die Borussia am Sonntag, 15 Uhr, auf heimischer Anlage Westfalia Anholt gegenüber. Die Gäste aus Isselburg stecken noch mitten im Abstiegskampf. Keeper Janek Keusemann kehrt nach abgesessener Sperre in die Startformation zurück. George Michael Wiedemann kann ebenfalls wieder mitspielen. Sein Offensivkollege Felix Terlinden meldete sich verletzt ab.