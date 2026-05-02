Borussia Veen testet gegen Rot-Weiß Oberhausen

Es folgen Spiele beim A-Ligisten Viktoria Winnekendonk (4. August, 19.30 Uhr) und daheim gegen den Bezirksligisten VfL Repelen (9. August, 15 Uhr). Ab dem 16. August wird dann wieder um Punkte gespielt.

In der laufenden Saison steht die Borussia am Sonntag, 15 Uhr, auf heimischer Anlage Westfalia Anholt gegenüber. Die Gäste aus Isselburg stecken noch mitten im Abstiegskampf. Keeper Janek Keusemann kehrt nach abgesessener Sperre in die Startformation zurück. George Michael Wiedemann kann ebenfalls wieder mitspielen. Sein Offensivkollege Felix Terlinden meldete sich verletzt ab.