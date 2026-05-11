Borussia Veen stolpert bei einem Abstiegskandidaten

Veen muss sich geschlagen geben – Foto: Pascal Derks

„Ich ärgere mich über diese Niederlage. Wir haben Chancen, das 1:0 zu machen, und bekommen stattdessen durch einen individuellen Fehler das Gegentor. Dann war es schwer gegen einen tiefstehenden Gegner“, sagte Wisniewski.

Nachdem es zur Pause 0:0 gestanden hatte, sorgte schließlich ein Torwartfehler von Borussia-Keeper Jenek Keusemann für den Rückstand, nachdem er die Kugel nach einer Flanke vor die Füße von Rafael David Buch fallen ließ. Der SV-Kicker musste den Ball nur noch über die Linie drücken (56.).

Trotz einiger Chancen für die Borussia sorgte eine Standardsituation auf der anderen Seite für die Entscheidung. Nach einer Ecke traf Dennis Slowinski zum 2:0 (81.). Wisniewski: „Friedrichsfeld hat am Ende sicherlich auch von der Kaderbreite profitiert. Leider waren die angeschlagenen Marc Balonier und Jonas van den Brock doch nicht einsatzfähig, sodass wir sogar unseren Ersatztorwart am Ende bringen mussten.“