Borussia Veen stolpert bei einem Abstiegskandidaten

„Ich ärgere mich über diese Niederlage. Wir haben Chancen, das 1:0 zu machen, und bekommen stattdessen durch einen individuellen Fehler das Gegentor. Dann war es schwer gegen einen tiefstehenden Gegner“, sagte Wisniewski.
Nachdem es zur Pause 0:0 gestanden hatte, sorgte schließlich ein Torwartfehler von Borussia-Keeper Jenek Keusemann für den Rückstand, nachdem er die Kugel nach einer Flanke vor die Füße von Rafael David Buch fallen ließ. Der SV-Kicker musste den Ball nur noch über die Linie drücken (56.).
Trotz einiger Chancen für die Borussia sorgte eine Standardsituation auf der anderen Seite für die Entscheidung. Nach einer Ecke traf Dennis Slowinski zum 2:0 (81.). Wisniewski: „Friedrichsfeld hat am Ende sicherlich auch von der Kaderbreite profitiert. Leider waren die angeschlagenen Marc Balonier und Jonas van den Brock doch nicht einsatzfähig, sodass wir sogar unseren Ersatztorwart am Ende bringen mussten.“
Obwohl die Borussia mit 45 Punkten auf Tabellenrang sechs steht, möchte Veens Coach den Rest der Saison keinesfalls abschenken: „Mir ist egal, gegen wen und ob‘s noch um etwas geht. Ich lebe die Einstellung zu 110 Prozent vor – und das erwarte ich auch von der Mannschaft.“ Ob der verletzte Torjäger Felix Terlinden im Saison-Endspurt nochmals eingreifen kann, ist unklar.
Es spielten: Keusemann – Conrad, Klemmer, van Bonn, van Treek – Gietmann, J. Höptner, D. Höptner, Langert (66. van Huet) – Büren, Wiedemann (90. May).