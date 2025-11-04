Borussia Veen steuert auf 1000-Mitglieder-Marke zu

Ludger Staymann, der neue Bürgermeister in Alpen, bekommt in dieser Woche Besuch von Vorstandsmitgliedern der Veener Borussia. Die beiden alten Kabinen sind dringend sanierungsbedürftig. Beim Termin im Rathaus soll abgeklopft werden, inwiefern sich die Gemeinde an den Kosten beteiligt. „Die Kabinensanierung ist 2026 unser Großprojekt“, sagte Dirk Hirschfeld, der Geschäftsführer der Borussia. Erste Details dazu bekamen die Mitglieder auf der Jahreshauptversammlung im Spargelhof Schippers zu hören.

Nach gut einer Stunde konnten die 85 Mitglieder zum gemütlichen Teil übergehen, dann waren alle Tagesordnungspunkte abgearbeitet. Überraschungen bei der Vorstandswahl gab’s nicht. Gerd Keisers kümmert sich weiter um die Vereinskasse, Rainer Dirkes macht als 2. Vorsitzender weiter. Auf der Hauptversammlung war auch zu hören, dass die Veener an der 1000-Mitglieder-Marke kratzen. Aktuell sind’s 991 Mitglieder – das ist bereits Rekord für den Klub, der 1920 gegründet wurde.

Lobende Worte gingen an die verhinderte Jule Kannegieter, die als Vorstandsmitglied federführend das Präventions- und Schutzkonzept entwickelt hat, das die Sicherheit und das Wohl der Mitglieder in den Mittelpunkt stellt. Der Schutz von Kindern und Jugendlichen steht auf dem 60-seitigen Handlungsleitfaden besonders im Fokus.