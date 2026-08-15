Borussia Veen startet mit frischem Ansatz in die Bezirksliga-Saison

„Da sind wir ein bisschen reingerückt, was wir eigentlich gar nicht wollen“, sagt der Trainer. Trotz der guten Ergebnisse der vergangenen beiden Jahre ändert sich an der grundsätzlichen Zielsetzung nichts, wie Kapitän und Obmann Ken Klemmer vor dem Auftakt beim VfB Rheingold Emmerich am Sonntag (15 Uhr) klarstellt. „Für uns zählt immer in erster Linie der Klassenerhalt. Wir wissen, dass wir an guten Tagen jeden Gegner schlagen können und wollen so schnell wie möglich mit dem Abstieg nichts zu tun haben. Alles andere ist Bonus“, sagt der Abwehrmann. Gleichzeitig möchte sich die Mannschaft vor allem spielerisch weiterentwickeln.