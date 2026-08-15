Borussia Veen startet mit frischem Ansatz in die Bezirksliga-Saison

Der SV Borussia Veen hat sich in der Bezirksliga längst etabliert. Nach zwei Spielzeiten im oberen Tabellendrittel starten die „Krähen“ nun in ihr drittes Jahr. Nach einer gelungenen Vorbereitung möchte man am Halfmannsweg von der zugeschobenen Rolle als möglicher Geheimfavorit allerdings nichts wissen. Trainer Alexander Wiśniewski kann darüber nur schmunzeln. Er verrät den Grund.
„Da sind wir ein bisschen reingerückt, was wir eigentlich gar nicht wollen“, sagt der Trainer. Trotz der guten Ergebnisse der vergangenen beiden Jahre ändert sich an der grundsätzlichen Zielsetzung nichts, wie Kapitän und Obmann Ken Klemmer vor dem Auftakt beim VfB Rheingold Emmerich am Sonntag (15 Uhr) klarstellt. „Für uns zählt immer in erster Linie der Klassenerhalt. Wir wissen, dass wir an guten Tagen jeden Gegner schlagen können und wollen so schnell wie möglich mit dem Abstieg nichts zu tun haben. Alles andere ist Bonus“, sagt der Abwehrmann. Gleichzeitig möchte sich die Mannschaft vor allem spielerisch weiterentwickeln.
Genau daran hat das Trainerduo Wiśniewski und Lukas Höptner im Sommer intensiv gearbeitet. Vor allem das eigene Ballbesitzspiel stand im Mittelpunkt. Borussia Veen will ihre Angriffe noch ruhiger aufbauen. Die ersten Fortschritte sind bereits erkennbar. Gerade in den ersten beiden Wochen war die Trainingsbeteiligung aufgrund der Urlaubszeit zwar noch schwierig, anschließend habe die Mannschaft laut Klemmer aber „super mitgezogen“.
Auch die sieben Neuzugänge haben sich aus seiner Sicht gut eingefügt. „Menschlich und fußballerisch passen alle super in die Mannschaft.“ Gleichzeitig weiß der 30-Jährige, dass der Schritt für den einen oder anderen Neuen groß ist. Die notwendige Zeit zur Eingewöhnung möchte der Verein den Spielern geben.
Personell kann Veen auf einen großen Kader zurückgreifen. Mit Linus van Treek verletzte sich zu Beginn der Vorbereitung lediglich ein Spieler. Am 18. August steht zudem noch ein Testspiel gegen den SSV Lüttingen auf dem Programm. Dort sollen vor allem diejenigen Spielpraxis erhalten, die zum Saisonauftakt weniger zum Einsatz kommen.
Zum Saisonstart wartet gleich eine interessante Aufgabe. Die Gelb-Schwarzen beginnen beim VfB Rheingold Emmerich. Der Aufsteiger spielte 2024 noch in der Kreisliga B, marschierte anschließend durch die A-Liga und geht entsprechend selbstbewusst in die neue Saison. 136 erzielte Tore aus der Vorsaison unterstreichen die enorme Offensivstärke.
Doch die Veener sehen auch Ansatzpunkte. „60 Gegentore lesen sich für einen Aufsteiger schon viel“, sagt Wiśniewski. Seine Mannschaft müsse sich allerdings auf einen körperlichen Gegner mit maximaler Euphorie einstellen.
Hinzu kommt der ungewohnte Untergrund in Emmerich. Veen hat deshalb in der vergangenen Woche bewusst Einheiten auf Naturrasen absolviert. Erfahrungen mit einem motivierten Aufsteiger sammelte die Borussia bereits in der vergangenen Saison gegen Weeze. Entsprechend gewarnt gehen es die Verantwortlichen diesmal an. „Alle sind heiß auf das Spiel“, sagt Wiśniewski.
Auch mit der neuen Gruppeneinteilung sind die „Krähen“ zufrieden. Nach dem Auftakt in Emmerich folgen zwei Heimspiele gegen Westfalia Anholt und BW Dingden II. Klemmer erwartet insgesamt eine noch ausgeglichenere Liga als in der vergangenen Saison.
Bei der Hierarchie setzt Borussia Veen weitgehend auf Kontinuität. Routinier Klemmer führt die Mannschaft weiterhin als Kapitän an, Jan Büren bleibt sein erster Stellvertreter. Neu in den Kreis der drei Spielführer ist Leon van Bonn aufgerückt. Optisch gibt es ebenfalls eine Neuerung: Auswärts läuft das Team künftig in neuen schwarzen Trikots auf.
Nach zwei Platzierungen im oberen Tabellendrittel lässt es sich kaum verhindern, dass die Konkurrenz die „Krähen“ inzwischen genauer auf dem Zettel hat. Die eigene Marschroute bleibt dennoch bodenständig: schnell Abstand zur Abstiegszone schaffen und die Mannschaft weiterentwickeln. Es bleibt abzuwarten, wohin die Reise im dritten Bezirksligajahr führt.