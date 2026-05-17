Borussia Veen spielt Zünglein an der Waage im Abstiegskampf

Borussia Veen tut sich gegen Kellerkinder schwer. – Foto: Pascal Derks

Die Borussia aus Veen könnte im Abstiegskampf der Bezirksliga zu einem entscheidenden Faktor werden. Nachdem die Schwarz-Gelben am vergangenen Wochenende bereits beim Kellerkind SV Friedrichsfeld verloren hatten, folgte nun mit dem 0:1 (0:0) gegen den TuS Stenern die nächste Niederlage gegen einen Abstiegskandidaten.

„Das Ergebnis ist ernüchternd“, sagte Veens Trainer Alexander Wisniewski kurz nach Abpfiff und schickte die Gründe für die Niederlage hinterher. „Gegen die Einstellung der Jungs kann ich nichts sagen. Stenern hat es geschickt gemacht, aber unsere Passqualität war heute wirklich schlecht. Wir haben den Gegner zu oft eingeladen und sind nicht in unsere Situationen gekommen, weil wir zu unsauber waren.

George Michael Wiedemann muss verletzt raus

Nach einer torlosen ersten Halbzeit schossen die Gäste in der 57. Minute das Tor des Tages. Nach einem erneuten Ballverlust konnte Veens Keeper Janek Keusemann einen Heber von Alexander Biermann noch gegen die Latte lenken, anschließend staubte Tom-Luka Wanders zum goldenen Tor für die Gäste ab. Die Personallage der Borussia hat sich zudem noch weiter verschlimmert. Stürmer George Michael Wiedemann musste bereits in der 23. Minute ausgewechselt werden: „Wir haben George früh verloren. Es ist was Muskuläres. Es sieht so aus, als ob er uns diese Saison nicht mehr weiterhelfen kann. Marc Balonier kam für ihn rein. Seine Luft reichte allerdings auch für nicht mehr als 60 Minuten. Wir haben jetzt mit Xanten das Derby vor der Brust und haben bis dahin vier Einheiten die Mannschaft bestmöglich vorzubereiten. Wir werden definitiv nichts einfach so abschenken“, so Wisniewski.