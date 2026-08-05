Borussia Veen spielt schon jetzt wie ein Bezirksliga-Geheimfavorit Borussia Veen setzt in der Vorbereitung ein Ausrufezeichen und gewinnt beim ambitionierten Rot-Weiß Oberhausen II deutlich. Trainer Alexander Wisniewski lobt vor allem die erste Halbzeit. von Fabian Kleintges-Topoll · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser

Starke Leistungen von Borussia Veen. – Foto: Arno Wirths

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Die Konkurrenz in der Gruppe 4 der Bezirksliga kann sich in der nächsten Saison offenbar warm anziehen. Denn Borussia Veen hat am Sonntag den nächsten überzeugenden Testspielauftritt hingelegt. Beim ambitionierten Aufsteiger in die Kreisliga A, Rot-Weiß Oberhausen II, setzte sich die Mannschaft von Trainer Alexander Wisniewski am Nachwuchsleistungszentrum des Regionalligisten verdient mit 6:3 (5:1) durch und präsentierte sich vor allem im ersten Durchgang bereits in beachtlicher Frühform.

Martin Willemsen (11.), Jan Büren (18.), Philipp Starbatty (21.), Zugang vom Uedemer SV, und Kapitän Ken Klemmer (33./41.) waren schon vor dem Seitenwechsel erfolgreich. Jonas van den Brock machte nach 54 Minuten das halbe Dutzend voll. Jussef Adel Hassan (45./67.) und Blonzo Tsapbeng (73.) betrieben für die Gastgeber nicht mehr als Ergebniskosmetik. Wisniewski lobt das klare Passspiel Wisniewski zeigte sich nach dem torreichen Test sehr zufrieden. „Wir haben sauber aufgebaut und ein klares Passspiel gezeigt. Man merkt, dass wir eingespielter sind und schon ein paar Schritte nach vorne gemacht haben. Wir waren geduldig, haben den Ball in den eigenen Reihen gehalten, viele Chancen kreiert und diese konsequent genutzt.“ Besonders die erste Halbzeit imponierte dem Trainer.

Der Bezirksligist ließ Ball und Gegner laufen und stellte die Kleeblätter immer wieder vor große Schwierigkeiten. „RWO II ist gerade in die Kreisliga A aufgestiegen und will direkt hoch in die Bezirksliga. Sie hatten in der ersten Halbzeit aber große Probleme mit unserem Spiel“, so Wisniewski. Nach der Pause änderte sich das Bild etwas. Beide Mannschaften wechselten mehrfach durch, wodurch der Spielfluss etwas verloren ging. „Wir wollten verschiedene Positionen ausprobieren. Dadurch gab es ein paar Unstimmigkeiten. Am Ende haben wir sie dann auch ein Stück weit eingeladen“, sagte der Veener Coach.