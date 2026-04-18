Borussia Veen sinnt auf Revanche

Borussia Veen will die Revanche in Pfalzdorf – Foto: Pascal Derks

Es war eine Abreibung, die sich Borussia Veen Ende Oktober in der Bezirksliga in Pfalzdorf abholte. Das 2:6 gegen den Abstiegskandidaten ist in der laufenden Saison bislang die Niederlage mit den meisten Gegentreffern. Am Sonntag beim Wiedersehen im Krähendorf ist natürlich Wiedergutmachung angesagt. Um 15 Uhr wird die Partie angepfiffen.

Keine Entwarnung in Veen

Während die Borussia mit 40 Punkten nichts mehr mit dem Abstieg zu tun haben dürfte, stecken die Gocher mittendrin. Die Alemannia liegt auf dem Relegationsrang. „Wir wollen uns fürs Hinspiel revanchieren“, sagt Trainer Alexander Wisniewski. Zum Thema Klassenerhalt meint er: „Solange wir rechnerisch noch unten reinrutschen können, gibt’s keine Entwarnung.“

Die jüngste 2:4-Niederlage in Twisteden mit drei Gegentreffern in der Schlussphase innerhalb zehn Minuten ist analysiert und abgehakt. Torhüter Janek Keusemann wurde für seine Rote Karte für zwei Partien gesperrt. Wisniewski teilte zudem mit, dass die Vorbereitung auf die neue Spielzeit am 5. Juli beginnt.