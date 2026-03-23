Borussia Veen setzt in Dingden Aufwärtstrend fort

Er bedankte sich für das faire Spiel und schob hinterher, dass die Gäste „verdient drei Punkte mit nach Hause nehmen“. Da wollte Trainer Alexander Wisniewski nicht widersprechen. „Wir waren von Beginn an vom Kopf her da und haben die wichtigen Zweikämpfe im Zentrum
gewonnen“, sagte er nach dem 3:0 (1:0)-Erfolg.
George Michael Wiedemann traf vor der Pause, Jan Büren sowie Tim Lange in Hälfte zwei. Die Veener setzten ihren Aufwärtstrend fort. Aus den letzten vier Begegnungen holten die Krähen zehn Punkte.
Die Gäste traten mit einer Viererkette an, die in dieser Zusammensetzung bislang noch nicht auf dem Rasen stand. Linus van Treek, Marius Gietmann, Hendrik Terlinden und Marc Balonier verdienten sich nachher das Trainerlob. George Michael Wiedemann war’s, der die Veener in der 33. Minute aus kurzer Distanz in Führung schoss. Jonas van den Brock hatte ihm aufgelegt.
Kurz nach Wiederanpfiff erhöhte Jan Büren, der sich den Torwart aus rund 22 Metern ausguckte (48.). Hendrik Terlinden hatte mit einem langen Ball die Vorarbeit geleistet. Anschließend ließ die Borussia den Gegner mehr Freiheiten. Doch Dingden schaffte das Anschlusstor nicht, stattdessen klingelte es nochmals auf der anderen Seite nach einer Ecke, die Büren reinbrachte. Tim Lange wartete am zweiten Pfosten, nahm den Ball volley und tunnelte Schlussmann Dennis Wanders (86.).
Anschließend war der „Arbeitstag“ für Büren beendet. Für ihn kam ein 29-jähriger Fußballer aus der Veener C-Liga-Truppe hinein und damit zu seinem Saison-Debüt in einem Bezirksliga-Spiel. Bastian den Klein betrat für Büren den Rasen. Felix Terlinden fehlte übrigens im Kader. „Felix hat nach dem Abschlusstraining mitgeteilt, dass er sein Comeback nochmals verschieben muss“, so Wisniewski.