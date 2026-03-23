Borussia Veen setzt in Dingden Aufwärtstrend fort Bezirksliga, Gruppe 4: Als Schiri Marten Kaufels die Bezirksliga-Partie zwischen BW Dingden II und Borussia Veen abpfiff, meldet sich der Stadionsprecher nochmals zu Wort. von René Putjus · Heute, 13:30 Uhr · 0 Leser

Borussia Veen gewinnt in Dingden – Foto: Pascal Derks

Er bedankte sich für das faire Spiel und schob hinterher, dass die Gäste „verdient drei Punkte mit nach Hause nehmen“. Da wollte Trainer Alexander Wisniewski nicht widersprechen. „Wir waren von Beginn an vom Kopf her da und haben die wichtigen Zweikämpfe im Zentrum

gewonnen“, sagte er nach dem 3:0 (1:0)-Erfolg.

George Michael Wiedemann traf vor der Pause, Jan Büren sowie Tim Lange in Hälfte zwei. Die Veener setzten ihren Aufwärtstrend fort. Aus den letzten vier Begegnungen holten die Krähen zehn Punkte. Lange setzt den Schlusspunkt Die Gäste traten mit einer Viererkette an, die in dieser Zusammensetzung bislang noch nicht auf dem Rasen stand. Linus van Treek, Marius Gietmann, Hendrik Terlinden und Marc Balonier verdienten sich nachher das Trainerlob. George Michael Wiedemann war’s, der die Veener in der 33. Minute aus kurzer Distanz in Führung schoss. Jonas van den Brock hatte ihm aufgelegt.