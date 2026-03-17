Borussia Veen schnappt sich A-Liga-Knipser

Borussia Veen gewinnt gegen die SF Lowick – Foto: Pascal Derks

Alexander Wisniewski und Lukas Höptner, das Trainerduo vom Bezirksligisten Borussia Veen, musste nach der Heimpartie gegen die SF Lowick einen ausgeben. Weil ihre Mannschaft keinen Gegentreffer zuließ, hatten sie sich eine Kiste Kaltgetränke verdient. Die Krähen gewannen 3:0 (3:0) und spielten erstmals in der Rückrunde zu Null.

14-Tore-Mann schließt sich der Borussia an

Vor dem Duell gegen die Bocholter wurde bekannt, dass die Veener mit einem neuen Stürmer in die nächste Saison gehen werden. Philipp Starbatty wechselt vom A-Ligisten Uedemer SV zur Borussia. Der Angreifer, der in Sonsbeck wohnt, hat in dieser Saison in 16 Partien 14 Tore erzielt. Starbatty, der im Sturm, auf der 8- oder 10-Position spielen kann, ist 20 Jahre alt und wird den Kaderplatz von Tim Lange einnehmen, der zum SV Menzelen zurückkehrt. „Philipp ist nicht die zweite Wahl, weil Tim geht. Der Wechsel stand schon vorher fest“, bemerkte der spielende Fußball-Obmann, Ken Klemmer.

Die Videoanalyse vor dem Anpfiff hatte sich gelohnt. Die Veener waren sofort präsent und gingen schon nach elf Minuten in Führung. Linus van Treek verwandelte eine Ecke direkt. Das 2:0 legte Jonas van Brock nach Vorlage von Tim Lange nach (21.). Das 3:0 bereitete Marius Gietmann mit einem Steckpass vor. Torschütze war erneut van den Brock (45.). Vor dem dritten Treffer gab’s einen Schreckmoment. Leon van Bonn blieb mit dem rechten Fuß im Kunstrasen hängen. Mit Verdacht auf eine Bänderverletzung suchte der Innenverteidiger das Krankenhaus auf.